Jóvenes Escribiendo el Futuro: Pasos, requisitos y universidades para inscribirte en septiembre por el apoyo de 5 mil 800 pesos

Jóvenes Escribiendo el Futuro Apoyo económico de 5,800 pesos para estudiantes. (Pexels y Gobierno de México)

La beca Jóvenes Escribiendo el Futuro está abierta a inscripciones hasta el 30 de septiembre. Descubre cómo obtener el apoyo económico.

¿Cómo inscribirte a Jóvenes Escribiendo el Futuro?

Del 18 al 30 de septiembre, el Gobierno de México habilitará el registro para el programa Jóvenes Escribiendo el Futuro. Este otorga una beca bimestral de 5 mil 800 pesos a estudiantes que estén cursando l icenciatura o técnico superior universitario en universidades públicas clasificadas como prioritarias o susceptibles de atención.

La beca se otorga desde 2020 y da prioridad a aquellas familias que se encuentren en condición de pobreza. Los estudiantes reciben la cantidad establecida los cinco bimestres del ciclo escolar, exceptuando julio y agosto debido a periodo vacacional. Aquellos elegible a la beca la pueden recibir por hasta 45 mensualidades, lo que equivale a cuatro años y medio de estudio. Para estudiantes de Medicina, el apoyo se puede extender hasta 55 mensualidades.

Los estudiantes que se encuentren cursando sus estudios en una universidad prioritaria o susceptible de atención son candidatos automáticos a recibir el apoyo, mientras no se encuentren recibiendo otra beca para el mismo fin. Estas instituciones abarcan:

Universidades interculturales

Escuelas normales indígenas, de educación intercultural y rurales

Escuelas normales federales y estatales

Universidades para el Bienestar Benito Juárez

Universidad de la Salud de la Ciudad de México

Universidad de la Salud de Puebla

Universidad de Lenguas Indígenas de México

Centro de Actualización del Magisterio

Las clasificadas como escuela de interés

Las ubicadas en localidades prioritarias

En caso de no cursar tus estudios en una universidad prioritaria, los requisitos que deberás cumplir con alguno de los siguientes requisitos:

Ser considerado como becario o becaria del programa previo al proceso de selección.

Haber concluido los estudios de primaria o secundaria en alguna escuela prioritaria.

Ser mujer indígena o afromexicana.

Ser hombre indígena o afromexicano.

Ser persona con calidad de víctima.

Ser sujeto a un estudio de ingreso mensual per cápita.

Puede que también se requiera una estimación de ingresos de las y los solicitantes cuando se inscriban por primera ocasión al programa.

Para llevar a cabo tu trámite, debes contar con tu Llave MX para trámites en línea e ingresar a Sistema Único de Beneficiarios de Educación Superior (SUBES). Sólo debes registrar tus datos de estudiante. En caso de ser menor de edad, registra también los datos de una persona tutora. Al finalizar, asegúrate de descargar tu comprobante de registro y conservar el folio para dar seguimiento a tu solicitud.