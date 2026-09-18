Guanajuato suma más de 5 mil actividades como parte de la estrategia de atención a las causas

Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación

Como parte del primer eje de la Estrategia Nacional de Seguridad, denominado Atención a las Causas, la Secretaría de Gobernación ha desplegado acciones sociales, comunitarias, educativas y deportivas en Guanajuato.

Durante la presentación del informe, la secretaria Rosa Icela Rodríguez, destacó el funcionamiento de una Mesa de Paz estatal, encabezada por la gobernadora Lidia Denís García Muñoz Ledo, además de 10 mesas regionales que sesionan diariamente de manera presencial.

A la fecha, se han realizado 490 sesiones de la Mesa Estatal de Paz, cuatro interestatales, 37 interregionales y 5 mil 372 regionales, en las que se han alcanzado más de mil acuerdos para atender asuntos relacionados con seguridad y bienestar.

Como parte de este trabajo se han llevado a cabo 522 Jornadas por la Paz en municipios de Guanajuato, con actividades deportivas, culturales y artísticas dirigidas a las comunidades.

Intervención en cuatro territorios de paz

El Gobierno de México mantiene acciones específicas en cuatro territorios de paz: Celaya, Irapuato, León y Salamanca.

En estas zonas se han visitado más de 156 mil hogares ubicados en colonias prioritarias y se han realizado más de 150 ferias, mediante las cuales se han proporcionado cerca de 645 mil servicios y trámites a la población.

Además, a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), se realizaron 21 obras dentro del Programa Territorial para el Bienestar, con una inversión superior a 75 millones de pesos.

La titular de la Segob, señaló que la participación de los vecinos fue fundamental tanto para definir los proyectos como para dar seguimiento a su ejecución.

Intercambian 639 armas por dinero

Como parte del programa Sí al Desarme, Sí a la Paz, impulsado en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional y la Iglesia Católica, habitantes de 12 municipios de Guanajuato han entregado de manera anónima y voluntaria 639 armas de fuego a cambio de dinero en efectivo.

La estrategia busca retirar armas de los hogares y reducir los factores de riesgo relacionados con la violencia en las comunidades.

Más espacios educativos y deportivos para jóvenes

En materia educativa, como parte de la estrategia Jóvenes Transformando a México, se construyen en Guanajuato 14 nuevos bachilleratos Margarita Maza y un bachillerato tecnológico.

También se contempla la ampliación de dos planteles Cebetis y un Cepis, así como la construcción de cuatro centros comunitarios México Imparable, ubicados en Celaya, Irapuato, León y Salamanca.

Estos espacios contarán con canchas de fútbol 7, gimnasios de box, áreas para basquetbol y voleibol, espacios de ajedrez y servicios de salud mental dirigidos principalmente a niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

De manera paralela, autoridades deportivas impulsan la práctica de disciplinas como boxeo y baloncesto. Actualmente, el programa Boxeando por la Paz cuenta con 103 gimnasios y más de 3 mil 600 alumnos.

También se convocó a la población a participar el próximo domingo 27 de septiembre en la Clase Nacional de Baloncesto.

Jóvenes Construyendo el Futuro beneficia a más de 4 mil guanajuatenses

Dentro de los programas sociales dirigidos a las nuevas generaciones, se puso en marcha Jóvenes Unen al Barrio en los cuatro territorios de paz y se reportó que más de 4 mil jóvenes de Guanajuato han sido beneficiados por el programa Jóvenes Construyendo el Futuro.

Asimismo, Guanajuato registra una amplia participación en las jornadas impulsadas por el Gobierno de México y el Instituto Mexicano de la Juventud, con más de 5 mil actividades y 261 mil participantes.

Entre las acciones realizadas se encuentran torneos deportivos, murales, mosaicos y círculos de lectura.

Rosa Icela Rodríguez destacó que la estrategia de atención a las causas busca fortalecer las condiciones sociales y comunitarias, particularmente entre las nuevas generaciones, mediante oportunidades educativas, deportivas, culturales y laborales.

El objetivo, apuntó, es intervenir en los factores que pueden generar violencia y contribuir a que niñas, niños, adolescentes y jóvenes cuenten con mayores oportunidades de desarrollo.