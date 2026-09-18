Detienen a más de 10 mil personas en operativos de seguridad en Guanajuato desde 2024

Omar García Harfuch (Presidencia)

La coordinación entre autoridades federales y estatales ha permitido reforzar las acciones de seguridad en Guanajuato, con operaciones enfocadas en la detención de generadores de violencia, el aseguramiento de armas y drogas y el combate a delitos como la extorsión.

De acuerdo con el reporte presentado por Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Proteccióna Ciudada, entre el 1 de octubre de 2024 y el 31 de agosto de 2026 fueron detenidas más de 10 mil 600 personas, entre ellas 172 objetivos prioritarios considerados generadores de violencia en la entidad.

Durante este periodo también fueron aseguradas más de seis toneladas de droga, más de mil pastillas de fentanilo, 2 mil armas de fuego y 72 mil cartuchos, además de que fueron inhabilitados dos laboratorios utilizados para la producción de metanfetamina.

Harfuch señaló que estos aseguramientos representan una afectación a la capacidad operativa de las organizaciones criminales, al impedir que dispongan de armas y drogas para mantener sus actividades.

Investigación de feminicidios

El secretario de seguridad federal, informó sobre las investigaciones relacionadas con los feminicidios de Carla Margarita Pérez Jiménez, en Zapopan, Jalisco, y Claudia Tacorón Aguilera, en Cuautla, Morelos.

Carla Margarita Pérez Jiménez, de 22 años y originaria de Irapuato, Guanajuato, fue reportada como desaparecida y posteriormente localizada sin vida en Zapopan. Las autoridades investigan el caso como feminicidio y mantienen coordinación entre las fiscalías involucradas.

En el caso de Claudia Tacorón Aguilera, estudiante española de 21 años que realizaba un intercambio académico en Morelos, las autoridades estatales y federales desplegaron acciones de investigación y búsqueda. La Fiscalía de Morelos identificó a Francisco Javier “N”, alias “El Trompas”, como probable responsable y obtuvo una orden de aprehensión en su contra.

Se sostuvo que la atención de la violencia contra las mujeres y la investigación de feminicidios forman parte de las prioridades de la estrategia de seguridad federal.

Cateos y detenciones en municipios de Guanajuato

Entre las acciones recientes en la entidad, en Romita se realizaron 12 cateos en inmuebles presuntamente vinculados con el Cártel Jalisco, donde fueron detenidas ocho personas y se aseguraron equipos de telefonía, armas de fuego y droga.

Asimismo, en San Miguel de Allende, Victoria y Dolores Hidalgo se ejecutaron tres órdenes de cateo en inmuebles relacionados con distintos grupos delictivos. Como resultado, siete personas fueron detenidas y se aseguraron 13 armas de fuego, 37 cargadores, cartuchos, diversas dosis de droga, vehículos y equipos de comunicación.

En León, durante otro cateo fue detenido un hombre y se aseguraron 14 armas de fuego, cargadores y más de mil cartuchos.

El Gabinete de Seguridad destacó la participación de las autoridades estatales en estos operativos y señaló que las instituciones federales y locales mantendrán las acciones de investigación e inteligencia contra los grupos que generan violencia y las actividades que sostienen su capacidad operativa.

Estrategia contra la extorsión

En materia de extorsión, Guanajuato también cuenta con un Escuadrón Anti Extorsión, integrado por personal especializado para prevenir e investigar este delito, acompañar a las víctimas y detener a los responsables.

Como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, las autoridades han recibido más de 2 mil 700 solicitudes de apoyo y localizado a 88 personas relacionadas con los casos atendidos.

Uno de los resultados destacados es que, mediante la intervención y acompañamiento de las autoridades, se evitó que víctimas entregaran más de 101 millones de pesos a extorsionadores.

Ante este panorama, se reiteró el llamado a utilizar el 089 para denunciar de manera anónima casos de extorsión u otras actividades delictivas que representen un riesgo para las comunidades.

Operativos en otras entidades

El informe también dio cuenta de acciones realizadas fuera de Guanajuato. En Mexicali, Baja California, fue detenido Víctor Alonso “N”, identificado por las autoridades como integrante de un grupo delictivo vinculado con el Cártel de Sinaloa y señalado como generador de violencia en la región. El detenido cuenta con una orden de aprehensión por homicidio calificado y es investigado por otros delitos.

En Guadalajara, Jalisco, fueron detenidos Mario “N”, alias “El Fiera”, y Juvenal “N”, alias “El Coreano”, quienes contaban con órdenes de aprehensión por extorsión agravada, homicidio y asociación delictuosa.

De acuerdo con las investigaciones citadas en el informe, la organización a la que pertenecían realizaba comunicaciones extorsivas contra 77 negocios de distintos sectores mediante plataformas digitales. Con estas detenciones, suman ocho integrantes de esta organización capturados por actividades realizadas desde Jalisco con afectaciones en Tabasco.