Aperciben a candidatos a la ASF y que son auditores en funciones por fallas en requisitos; David Colmenares y Emilio Barriga, incumple

CDMX — De más de un centenar de candidatos a presidir la Auditoría Superior de la Federación, 92 de ellos presentan incumplimiento en los requisitos documentales, entre ellos el actual auditor superior, David Colmenares, y Emilio Barriga, informó la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, a cargo del proceso de elección del sustituto del propio David Colmenares.

De la lista de aspirantes, muchos de los aspirantes tienen incumplimiento en la entrega de su documentación bajo los formatos determinados por la Comisión, que preside la bancada del PVEM.

Los candidatos tendrán 48 horas como plazo para subsanar las fallas, comentó Claudia Salas, quien pidiáo flexibilidad en el cumplimiento de los requisitos.

Sin embargo, los diputados integrantes de este grupo de trabajo consideraron que la mayoría falla en la entrega de la documentación, y lo hicieron en un Sin embargo, los diputados integrantes de este grupo de trabajo consideraron que la mayoría falla en la entrega de la documentación, y lo hicieron en un formato libre, por lo que se puede ser flexible y optar en ser más incisivos en los documentos de fondo con el fin de determinar cuántos más pueden transitar a la etapa de entrevistas.

Por mayoría de votos, la comisión que denomina Morena, aprobó la laxitud del proceso de elección del auditor superior federal.