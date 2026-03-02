Aplicación de CFE: ¿Qué trámites se pueden hacer? (Pexels - CFE)

La APP CFE Contigo es la aplicación móvil diseñada para facilitar el pago de tus servicios de luz electrica, mediante tarjetas bancarias, de crédito y débito registradas.

La app oficial de la Comisión Federal de la Electricidad (CFE) te permite ahorrar horas en filas y evitar cortes de luz por falta de pago, ya que puedes automatizar varios trámites desde tu celular.

Sin embargo, pese a sus diferentes funcionalidades y beneficios, usuarios han reportado fallas en la herramienta digital.

Aquí te contamos qué problemas ha presentado y, si decides usarla, qué trámites puedes realizar desde la aplicación de CFE y cómo empezar a utilizarla paso a paso.





App CFE Contigo: los trámites que puedes hacer desde tu celular

La App oficial de CFE tiene varias funciones que podrían ayudarte a ahorrar mucho tiempo en filas, pues te permite realizar trámites que anteriormente era obligatorio hacer de manera presencial.

En la App CFE Contigo puedes:

Pagar tu recibo de luz en segundos y hasta automatizar el pago para que nunca se te pase la fecha.

Consultar tu saldo y descargar tu último recibo.

Ubicar los 10 centros de atención al cliente de CFE más cercanos.

Reportar fallas de suministro de energía en tu servicio y aclarar tu saldo.

Activar tu recibo electrónico (paperless).

Calcular tus consumos posteriores de forma simulada y recibir recordatorios de pago.

Esta aplicación está disponible tanto para sistema iOS como para Android y requiere que, para cumplir efectivamente funciones como identificar la dirección precisa de los centros de atención más cercanos, se active la ubicación en tu dispositivo móvil.

Cómo empezar a usar la APP de la CFE:

Una vez que descargues la aplicación en tu celular, el siguiente paso es registrarte para acceder a todas sus funciones y realizar tus trámites sin acudir a oficinas.

Al abrirla, deberás iniciar sesión; si aún no tienes cuenta, puedes crearla en minutos. La app permite registrarte con Facebook, Twitter, Google+ o simplemente con tu correo electrónico.

Solo elige la opción que prefieras y completa los datos solicitados. Si te registras con correo electrónico, deberás confirmar tu cuenta desde el mensaje que recibirás en tu bandeja de entrada para activar el acceso.

App CFE Contigo presenta fallas, según reportes de usuarios

Pese a que la aplicación autorizada de la CFE permite ahorrar mucho tiempo en la realización de diferentes trámites que anteriormente únicamente podías realizar presencialmente, usuarios reportan fallas en la herramienta digital que el organismo federal encargado de administrar la energía ofrece a los ciudadanos.

Desde fallas en el sistema por mantenimiento de la app, hasta el rechazo de tarjetas de débito y crédito que impiden efectuar el pago del recibo, de acuerdo a comentarios de usuarios en redes sociales.

Por su parte, usuarios de Play Store apuntan que “le urge una actualización a la app, falla muy seguido y te saca de la sesión”, comenta Carloz Quiroz en los comentarios de la App CFE Contigo.