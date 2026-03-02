App IMSS Digital: ¿Qué trámites se pueden hacer y cómo descargarla? Ya no necesitas acudir a tu clínica familiar, estos son los trámites que puedes hacer con la App IMSS Digital (IMSS)

Con la App IMSS Digital ya no es necesario que acudas a tu clínica más cercana para realizar trámites que te podían ocupar mucho tiempo, pues ahora los puedes realizar desde el celular. Conoce cuáles son y cómo descargar la aplicación.

Con el objetivo de facilitar y agilizar ciertos trámites para los derechohabientes, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se ha adaptado a la realidad de los servicios digitales, permitiendo realizar diferentes trámites en cualquier momento desde el celular.

Lista de trámites que puedes realizar desde IMSS Digital sin salir de casa

Con la App IMSS Digital ahora puedes realizar trámites en cuestión de minutos desde la comodidad de tu hogar. Si no sabes cómo aprovechar esta aplicación, aquí te compartimos la lista completa de trámites que se pueden hacer desde la App:

Agendar cita médica familiar

Asignación o Localización de Número de Seguridad Social

Alta y Cambio de Clínica

Consulta de Vigencia de Derechos

Consulta de Clínica

Ubicación de Inmuebles

CHKT en línea

Consulta tu Cédula Digital de Salud

Constancia de no Derechohabiencia

Constancia de semanas cotizadas

Cédula Digital de Salud

Tramitar la licencia 140 Bis

Reporte Personalizado de Cotización al IMSS

Cómo descargar e instalar la App IMSS Digital en Android y iOS

Para descargar la App IMSS Digital en tu celular, ya sea en Android o iOS, lo único que tienes que hacer es seguir los siguientes pasos:

Ingresar desde tu dispositivo móvil a la Play Store o, bien, en la App Store , en el caso de Apple.

o, bien, en la , en el caso de Apple. Dentro de cualquiera de las aplicaciones antes mencionadas, en el buscador tendrás que escribir “App IMSS Digital” .

tendrás que escribir . Dar clic en la aplicación del IMSS y después en descargar.

Con esos pasos, la App IMSS Digital se descargará en tu celular y para que puedas comenzar a realizar los diferentes trámites que te permite la aplicación, solo tienes que crearte una cuenta con tu CURP y un correo electrónico personal.

¿Cómo agendar una cita médica en tu clínica (UMF) desde la App IMSS Digital?

Para poder agendar una cita médica en tu Clínica Médica Familiar (UMF) desde la App IMSS Digital, solo debes seguir estos pasos:

Ingresar a la App IMSS Digital e iniciar sesión.

e iniciar sesión. Dentro de la App, dar clic en el icono de la “casa”, es decir, la página principal.

Seleccionar la opción de “cita médica familiar” .

. Seleccionar a la persona para quien desees hacer la cita y dar en continuar.

Elegir uno de los días disponibles para la cita (los días que estén dentro de un círculo verde son aquellos con disponibilidad ).

para la cita (los días que estén dentro de un son aquellos con ). Seleccionar el horario al que deseas agendar.

al que deseas agendar. Finalmente, te aparecerá un letrero con los datos de tu cita y tendrás que dar en “agendar”.

¡Listo! Ya tienes agendada una cita en tu clínica familiar desde el celular en cuestión de minutos.