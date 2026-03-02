Así fue el funeral de El Mencho entre grandes arreglos florales y vigilancia del ejército

Funeral de El Mencho Al lugar arribaron camiones con varios arreglos florales y mensajes dirigidos al líder criminal fallecido recientemente.

Una semana después de su muerte durante un operativo militar, el cuerpo de Nemesio Oseguera Cervantes habría sido velado en Guadalajara, Jalisco. Luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) entregara el cuerpo a un representante legal de sus familia, tras la ceremonia de despedida se habría llevado a cabo entre grandes arreglos flores y la vigilancia de autoridades federales.

¿Cuándo fue el funeral de El Mencho?

De acuerdo con múltiples reportes, la familia de El Mencho realizó el funeral del que fuera el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, La ceremonia se realizó en una funeraria ubicada en la Colonia San Andrés en Guadalajara. La FRG confirmó desde el sábado que había entregado el cuerpo a sus familiares luego de comprobar mediante pruebas de ADN que efectivamente eran personas consanguíneas quienes solicitaron el cuerpo.

Al lugar, llegaron múltiples arreglos florales con mensajes de despedida, agradecimientos y algunos con las macas del “CJNG”, mismo que eran retirados previo a entrar a la funeraria. Incluso, se vio uno con la forma de un gallo, haciendo alusión al apodo de Oseguera Cevrantes, “El señor de los gallos”.

Además, durante este domingo 1 de marzo, se reportaron algunas movilizaciones de grupos armados en diversos puntos del estado de Jalisco, donde hubo algunos disparos en forma de “conmemoración” por parte de presuntas personas ligadas al CJNG.

Finalmente, también se informó que los restos serían llevados al panteón municipal de Zapopan para ser enterrado.

Ejército y Guardia Nacional incrementa su presencia en Jalisco

Mientras tanto, las autoridades han confirmado que buscan intensificar la presencia de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional como medida preventiva para evitar que haya alteraciones al orden público o enfrentamientos entre grupos criminales. También, se mantienen al tanto de la situación por alguna posible disputa que pueda derivar en una “pelea por la plaza”