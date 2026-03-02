Beca Rita Cetina primaria: ¿Cuál es el link correcto de registro y requisitos? Conoce cómo registrar a tus hijos, qué documentos necesitas y cuál es el link correcto para la Beca Rita Cetina primaria (@SEP_mx)

Ya se encuentra abierto el registro de la Beca Rita Cetina para primaria. Conoce cómo registrar a tus hijos, qué documentos necesitas y cuál es el link correcto.

Este lunes 2 de marzo comenzó el periodo de registro para la beca de Apoyo para Uniformes y Útiles “Rita Cetina” Primaria y tendrás hasta el jueves 19 de marzo para concluirlo.

Con el objetivo de apoyar a familias con hijas, hijos o menores que se encuentren inscritos en primera, el Gobierno de México, a través de la Beca Rita Cetina primaria, este 2026 les estará otorgando $2,500 pesos anuales por alumno.

Requisitos y documentos para solicitar el apoyo de 2,500 pesos por estudiante

Para poder iniciar con el registro de tus hijos para la Beca Rita Cetina primaria, aquí te decimos cuáles son los documentos que necesitarás subir a la plataforma con tu Llave MX.

Del padre, madre o tutor:

CURP

Número de celular

Correo electrónico

Identificación oficial digitalizada

Comprobante de domicilio digitalizado

De tus hijas o hijos:

CURP

Clave de Centro de Trabajo (CCT) de su escuela

Recuerda que, como requisitos mínimos, la Secretaría de Bienestar establece que los menores deben de estar inscritos en una escuela pública de modalidad escolarizada, así como no recibir de manera simultánea otra beca educativa para el mismo fin.

¿Cómo registrar a más de un hijo para la Beca Rita Cetina primaria?

Si tienes a más de un hijo que se encuentre cursando la escuela primaria, para registrarlos lo único que tienes que hacer es ingresar a la plataforma de registro para la Beca Rita Cetina primaria y completar el registro de un menor, subiendo los documentos antes mencionados.

Cuando termines con el de uno de los niños, lo único que tienes que hacer es regresar a la página principal y subir los documentos del otro menor.

Este es el link oficial de registro para la Beca Rita Cetina primaria

El registro de la Beca Rita Cetina primaria se realiza a través de una página oficial del Gobierno de México, a la cual puedes ingresar con tu cuenta Llave MX para subir los documentos solicitados.

El link oficial de la plataforma para registrar a tus hijos en la Beca Rita Cetina primaria es: www.becaritacetina.gob.mx

¿Cómo verificar si el registro para la Beca Rita Cetina primaria se realizó con éxito?

Podrás verificar que tu inscripción en la Beca Rita Cetina Primaria esté dada de alta de manera correcta en el Sistema de Información Y Gestión Educativa (SIGED), únicamente ingresando tu CURP a partir del 8 de marzo.