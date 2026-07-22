Becas del Bienestar en agosto: ¿Habrá depósito este mes o se suspende el pago? Si eres beneficiario de alguna de las Becas Bienestar, conoce si recibirás un pago en agosto (Imagen hecha con IA)

Con el fin de julio, algunos estudiantes han comenzado a preguntarse si en agosto recibirán algún depósito de las Becas Bienestar, por lo que aquí te compartimos qué se sabe sobre el próximo pago y cuándo será.

En las Becas Bienestar se encuentran contempladas la Beca Benito Juárez, la Beca Rita Cetina y Jóvenes Escribiendo el Futuro, por lo que si eres beneficiario de alguno de estos programas sociales, esta información te puede interesar.

¿Habrá pago de las Becas del Bienestar en agosto de 2026?

A pesar de que el depósito de las Becas del Bienestar se realiza cada dos meses y de que en el mes de julio se realizó algún pago, la Secretaría de Bienestar ha informado que, en el mes de agosto, a los beneficiarios de estos apoyos económicos no se les depositará.

¿Por qué no hay depósito de la Beca Benito Juárez en agosto?

La razón por la que no habrá depósitos de las Becas Bienestar, incluyendo la Beca Benito Juárez, la Beca Rita Cetina y Jóvenes Escribiendo el Futuro, es que los pagos de estos apoyos únicamente se realizan durante los 5 bimestres del ciclo escolar.

Por lo que, al ser julio y agosto meses de periodo vacacional, los pagos de estas becas se suspenden, aunque se reanudan una vez que inicie el nuevo ciclo escolar.

¿Qué beca sí recibirá un depósito en agosto?

Sin embargo, existe una beca que sí recibirá un pago durante el mes de agosto y se trata de la Beca Rita Cetina para primaria.

Esto es debido a que, durante agosto, las autoridades realizarán el primer pago anual de este apoyo de $2,500 pesos para útiles y uniformes escolares.

¿Cuándo cae el próximo pago de las Becas Benito Juárez y Jóvenes Escribiendo el Futuro?

El próximo pago de la Beca Benito Juárez, la Beca Rita Cetina para secundaria y Jóvenes Escribiendo el Futuro será el correspondiente al bimestre septiembre-octubre.

De acuerdo con lo señalado por la Secretaría de Bienestar, este se realizará hasta octubre, por lo que deberás estar al pendiente de cuándo se publique el próximo calendario de pagos.