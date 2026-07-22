Ejército refuerza su despliegue en Zacatecas

A decir de la Secretaría de la Defensa Nacional este despliegue fortalece las capacidades operativas de la 11/a. Zona Militar y de colaboración con los tres órdenes de gobierno

Como parte de las medidas para fortalecer la seguridad pública en el estado de Zacatecas, la Secretaría de la Defensa Nacional dio parte del despliegue operativo de 100 elementos que habrán de sumarse a los 400 efectivos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional que se encuentra en dicho territorio desde el 19 de julio.

De acuerdo con la Defensa, el personal de este despliegue hace parte del Cuerpo de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano, los operadores partieron de la Base Aérea Militar de Santa Lucía, en el Estado de México, con destino al Aeropuerto Internacional “General Leobardo C. Ruiz”, en Zacatecas, a las 2000 horas de este miércoles 22 de julio.

El traslado se efectuó a bordo de una aeronave Boeing 737 de transporte pesado de la Fuerza Aérea Mexicana. A su arribo, el contingente se incorporará a las labores que desarrolla la 11/a. Zona Militar, en coordinación con los tres órdenes de gobierno en esa entidad.

Los militares coadyuvarán a los esfuerzos de vigilancia y pacificación de los elementos pertenecientes a la Fuerza de Tarea Regional de la V Región Militar y a la Fuerza de Reacción Territorial, que les esperaban en Zacatecas. Adicionalmente, tienen entre sus principales misiones los patrullajes, reconocimientos terrestres y medidas disuasivas en áreas conurbadas de los municipios de Zacatecas, Guadalupe y Fresnillo, ello actuando con estricto apego al marco jurídico vigente, en particular a la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, así como con pleno respeto a los derechos humanos.

A decir de la Secretaría de la Defensa Nacional este despliegue fortalece las capacidades operativas de la 11/a. Zona Militar y de colaboración con los tres órdenes de gobierno, destinados a acotar las actividades delictivas, mediante la localización y desarticulación de organizaciones delictivas y generadores de violencia, para contribuir a la conservación de espacios públicos en beneficio de la sociedad zacatecana, con acciones precisas, responsables y orientadas al bienestar de la población.