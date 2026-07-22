Huelga en el Monte de Piedad: así puedes consultar el estatus de tu empeño Continúa la huelga en el Nacional Monte de Piedad; conoce cómo puedes consultar todos los detalles relacionados con tus empeños (CUARTOSCURO.COM y Nacional Monte de Piedad)

Tras casi 10 meses desde que inició la huelga en el Nacional Monte de Piedad, la cual ha mantenido cerradas las más de 300 sucursales de esta financiera, conoce cómo puedes consultar el estatus de tu empeño.

Aunque tanto el Sindicato de Trabajadores del Nacional Monte de Piedad como la financiera se encuentran en constantes negociaciones para la reapertura de las sucursales, no han podido llegar a un acuerdo.

Por lo que, en caso de que tengas un préstamo pendiente en el Nacional Monte de Piedad y quieras conocer hasta cuándo o en dónde debes pagarlo, así como información relacionada con este, aquí te compartimos cómo puedes consultarlo.

¿Dónde y cómo consultar el estatus de tu empeño en el Monte de Piedad durante la huelga?

Podrás consultar el estatus de tu empeño, así como demás información sobre tu préstamo a través de los siguientes medios:

Mi Monte App: Solo tienen que crearte una cuenta con tu número de tarjeta Monte y el número de teléfono que registraste.

Solo tienen que crearte una cuenta con tu número de tarjeta Monte y el número de teléfono que registraste. Mi Monte Web: Crea tu cuenta con tu Tarjeta Monte, un correo electrónico y un número celular; tras ingresar, te aparecerá la información relacionada con tu préstamo.

Crea tu cuenta con tu Tarjeta Monte, un correo electrónico y un número celular; tras ingresar, te aparecerá la información relacionada con tu préstamo. Centro de Atención a Clientes al 55 2629 2790 o 55 8890 9717: Podrás marcar a alguno de estos números de lunes a viernes de 8:00 a 20:00 hrs o los sábados de 08:00 a 16:00 hrs y solicitar la información de tu empeño.

En estos medios podrás consultar la información de tus empeños, revisar sus recibos de pago, obtener la cuenta CLABE para realizar pagos vía SPEI y visualizar todas tus boletas de empeño.

¿Qué pasa con las prendas empeñadas mientras las sucursales siguen cerradas?

El Nacional Monte de Piedad ha asegurado que todas las prendas empeñadas permanecen resguardadas bajo estrictos protocolos de seguridad y con monitoreo las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

Sin embargo, la financiera ha señalado que aunque ha absorbido el costo por custodia, así como extendido el tiempo para pagar, los clientes deberán continuar con sus pagos de intereses o refrendos según lo pactado en el contrato, ya que, en caso de no haberlos realizado de manera ordinaria, se tendrán que cubrir los intereses generados durante ese periodo.

Es por esto que, si desconoces el estatus de tu empeño, puedes consultarlo en la aplicación o página web del Nacional Monte de Piedad.