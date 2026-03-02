Calendario Bienestar marzo 2026: ¿Cuáles son las fechas de pago en todos los programas? (Cuartoscuro)

La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, anunció que ya está disponible el Calendario Bienestar del periodo marzo-abril de las pensiones y Programas del Bienestar, por lo que la dispersión del pago en los distintos apoyos dirigidos a adultos mayores, personas con discapacidad, madres trabajadoras y beneficiarios del programa Sembrando Vida, ya comenzó a depositarse en estos días.

Según detalló la funcionaria, con una inversión de 87 mil 705 millones de pesos, este año, la Pensión Bienestar para Personas Adultas Mayores será el programa de mayor inversión en el bloque de apoyos sociales que ofrece el Gobierno federal.

Aquí te decimos cómo quedará el calendario oficial de pago para el bimestre de marzo-abril.

Calendario de pago Programas del Bienestar: fechas de pago en marzo 2026

Ya dio inicio la dispersión de pagos para el mes de marzo en los diferentes Programas del Bienestar; aquí te compartimos cómo quedó la dispersión de acuerdo con información oficial.

Recuerda que la distribución corresponde a la inicial del primer apellido de los beneficiarios.

Letra A - Lunes 2 de marzo

Letra B - Martes 3 de marzo

Letra C - Miércoles 4 de marzo

Letra C - Jueves 5 de marzo

Letra D, E, F - Viernes 6 de marzo

Letra G - Lunes 9 de marzo

Letra G - Martes 10 de marzo

Letra H, I, J, K - Miércoles 11 de marzo

Letra L - Jueves 12 de marzo

Letra M - Viernes 13 de marzo

Letra M - Martes 17 de marzo

Letra N, Ñ, O - Miércoles 18 de marzo

Letra P, Q - Jueves 19 de marzo

Letra R - Viernes 20 de marzo

Letra R - Lunes 23 de marzo

Letra S - Martes 24 de marzo

Letra T, U, V - Miércoles 25 de marzo

Letra W, X, Y, Z - Jueves 26 de marzo

Este calendario corresponde a la Pensión del Bienestar para Adultos Mayores, Pensión Mujeres Bienestar, Pensión para Personas con Discapacidad y Programa Madres Trabajadoras.

Pensión Bienestar suspenderá pago del 16 de marzo: ¿Cuáles son los motivos?

La Secretaría de Bienestar suspende los pagos previstos para el lunes 16 de marzo en los diferentes programas que la dependencia otorga.

El calendario oficial de pago de los Programas del Bienestar no contempla el lunes 16 de marzo para realizar el depósito, debido a que es considerado día obligatorio de descanso por la Ley Federal del Trabajo, en conmemoración del natalicio de Benito Juárez.

Por este motivo, ese día ninguna institución financiera, incluyendo el Banco del Bienestar, realizará operaciones.