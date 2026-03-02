Conagua realiza cooperación internacional con la OMM para la temporada de ciclones tropicales 2026

Conagua coopera de forma internacional con la OMM para la temporada de ciclones tropicales 2026

La Comisión Nacional del Agua (Conagua), a través del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), resaltó el compromiso que tiene México con los países miembros de la Región IV de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), para el fortalecimiento de la coordinación y las acciones conjuntas rumbo a la temporada de ciclones tropicales 2026.

Durante la inauguración del 48º Comité de Huracanes de la Asociación Regional IV de la OMM, el coordinador general del SMN, Fabián Vázquez Romaña, subrayó que la cooperación regional, el intercambio de datos, el desarrollo de metodologías y la comunicación inmediata han permitido a todos los países miembros de la región, mejorar las capacidades de pronósticos y alertamiento en beneficio de las poblaciones costeras y zonas vulnerables.

Vázquez Romaña revelo ante los representantes de los 27 países que integran el comité, la importancia de fortalecer de manera conjunta las capacidades de observación, pronóstico y comunicación, a fin de hacer frente a fenómenos meteorológicos cada vez más intensos.

Por ello, la directora general de la OMM, Celeste Saulo, advirtió que los riesgos asociados a los ciclones tropicales son reales y están en aumento. Recalcó que la temporada 2025 en el Atlántico registró tres huracanes categoría 5, siendo la segunda ocasión en la historia en que más de dos tormentas alcanzan la máxima intensidad en una misma temporada.

Celeste Saulo destacó que basta un solo ciclón tropical que toque tierra para revertir años de desarrollo, y recordó el caso del huracán Melissa, uno de los más potentes registrados en la cuenca del Atlántico, con una racha de viento récord de 400 kilómetros por hora y el impacto más intenso en Jamaica en casi un siglo.

En este sentido, la directora general de la OMM informó que el Congreso Meteorológico Mundial Extraordinario adoptó reformas al reglamento técnico en materia de servicios de alerta temprana, las cuales entrarán en vigor en enero de 2027 y tienen como objetivo reforzar la coordinación y el desarrollo de capacidades, bajo el principio de que ninguno de sus miembros se quede atrás.

Asimismo, el director del Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos de América, Michael Brennan, explicó que el encuentro permitirá conocer avances científicos clave, como el modelado con inteligencia artificial aplicado a la predicción de huracanes, mejoras en modelos probabilísticos de velocidad del viento, actualizaciones sobre marejadas ciclónicas, proyectos, observaciones oceánicas y programas de capacitación en la región.

Dicho Comité internacional sesiona por tercera vez en México del 2 al 5 de marzo de 2026, en la Ciudad de México. Previamente, fue sede en 2015 en Cancún, Quintana Roo, y en 2003 también en la capital del país.

Actualmente, la OMM está presente en 196 naciones divididas en regiones, mismas que se coordinan para realizar actividades meteorológicas, hidrológicas y climatológicas, como el Comité de Huracanes, además de estar facultados para regular y facilitar el intercambio de datos, información, productos y servicios climáticos en tiempo real, entre los servicios meteorológicos e hidrológicos de sus países miembros.

La Crónica de Hoy 2026