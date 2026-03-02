Impulsan estrategia de conectividad y promoción turística en la Convención ITB Berlín 2026

Convención ITB Berlín 2026

La subsecretaria de Turismo (Sectur), Nathalie Desplas Puel, representará las actividades en la próxima edición de la ITB Berlín, que dará inicio este martes 3 de marzo en Alemania, con una agenda enfocada en promoción, conectividad aérea, inversión y cooperación internacional, como parte de la estrategia para consolidar la presencia de México en el mercado europeo. Estará acompañada por el embajador de México en Alemania, Francisco Quiroga.

Previo al inicio de la feria, la Sectur asistió este lunes a la Cumbre de Ministros de Turismo de ONU Turismo, donde se sostuvieron encuentros con titulares de entidades turísticas nacionales y líderes del sector privado.

En la cumbre, Nathalie Desplas enfatizó que la participación de México en este tipo de ferias internacionales forma parte de una agenda integral de promoción, orientada a posicionar al país en mercados estratégicos, diversificar flujos turísticos y generar mayores beneficios para las comunidades locales.

“Europa es un socio estratégico para México, no sólo por su volumen de viajeros, sino por el perfil de turismo cultural, sostenible y de alto valor que representa. En esta edición de la ITB Berlín, venimos a consolidar relaciones de largo plazo y a demostrar que México está preparado para responder a un mercado cada vez más exigente, con calidad, profesionalización y una oferta diversificada”, afirmó la subsecretaria.

Por otro lado, el embajador de México en Alemania, Francisco Quiroga, precisó que la presencia de las y los protagonistas del turismo mundial en la ITB Berlín confirma el potencial del sector.

Durante la feria se llevará a cabo la inauguración del Pabellón México, con la presencia de autoridades diplomáticas y turísticas, así como del estado de Chihuahua y del destino Los Cabos, quienes presentarán su patrimonio cultural, gastronomía, experiencias comunitarias y segmentos especializados.

La Crónica de Hoy 2026