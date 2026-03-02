IMSS registra cifra histórica de empleos afiliados en febrero de 2026

México alcanzó un máximo histórico de 22 millones 527 mil 854 empleos afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) al cierre de febrero de 2026, informó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante la conferencia matutina de este lunes.

La mandataria destacó que tan solo en febrero se generaron 157 mil 882 nuevos puestos de trabajo, cifra que calificó como un indicador positivo del desempeño económico y del bienestar social. “Es un muy buen dato, porque no solo importa el crecimiento económico, sino que este se traduzca en bienestar para la población”, expresó.

Por su parte, el director general del IMSS, Zoé Robledo, detalló que el registro alcanzado en febrero representa la cifra más alta para este mes y la quinta más elevada de cualquier mes en la historia del instituto.

El funcionario precisó que los datos son preliminares, ya que aún no se incluyen los empleos generados a través de plataformas digitales, los cuales serán incorporados en un reporte posterior, por lo que se prevé un ajuste al alza.

En cuanto a la distribución del empleo, se informó que 9 millones 29 mil 894 puestos son ocupados por mujeres, lo que equivale al 40.1 por ciento del total, reflejando una mayor participación femenina en el mercado laboral.

Asimismo, se destacó que 19 millones 696 mil 739 empleos corresponden a plazas permanentes, es decir, 87.4 por ciento del total de registros ante el IMSS, lo que muestra condiciones laborales más estables.

Finalmente, Robledo indicó que durante enero y febrero de 2026 se crearon 217 mil nuevos empleos afiliados, lo que representa un crecimiento del 1 por ciento, consolidando un inicio de año favorable para el mercado laboral del país.