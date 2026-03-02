Mario Delgado anuncia entrega de libros de texto en lenguas originarias

Mario Delgado, secretario de Educación, anunció la entrega de 10 mil Libros de Texto Gratuitos traducidos a lenguas originarias en Guerrero e Hidalgo. Los materiales educativos están destinados al ciclo escolar 2026-2027, garantizan el derecho de niñas y niños a aprender en su lengua materna.

En Xochistlahuaca, Guerrero, se entregaron Libros traducidos a las lenguas náhuatl, amuzgo y mixteco, mientras que en la Escuela Primaria Indígena “Narciso Mendoza”

del municipio de San Salvador en el Valle del Mezquital, Hidalgo, los libros fueron en la lengua hñähñu (también conocido como otomí).

La Nueva Escuela Mexicana contempla estos materiales y, de acuerdo a lo señalado por la SEP este lunes, con la entrega de Libros de Texto Gratuitos en lenguas originarias, se logra que estyas comunidades vean fortalecidos sus derechos culoturales y educativos.