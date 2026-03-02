Miastenia gravis, enfermedad “rara” que puede dificultar hablar, ver o deglutir

Día Mundial de las Enfermedades Raras Día Mundial de las Enfermedades Raras (La Crónica de Hoy)

La miastenia gravis, es una enfermedad rara, de baja prevalencia, que afecta principalmente a mujeres menores de 40 años.

Se trata de una enfermedad neuromuscular, rara, crónica y autoinmune que afecta de manera significativa la calidad de vida de quienes la padecen, con una incidencia en nuestro país, apenas de 14 personas por cada 100,000 habitantes, presentándose con mayor frecuencia en personas en edad productiva.

El doctor Leandro Aldunate, director médico de J&J Innovative Medicine señaló que la miastenia gravis es una enfermedad poco conocida, pero su impacto en la vida diaria de los pacientes es profundo ya que puede dificultar actividades diarias como trabajar, estudiar, el aseo personal y la interacción social”.

Aunque es una enfermedad de baja prevalencia, y su adecuado tratamiento requiere un diagnóstico temprano, para poder brindar a estos pacientes un abordaje integral permite reducir complicaciones y mejorar la calidad de vida de quienes viven con este padecimiento.

Subrayó que los síntomas iniciales de la enfermedad suelen ser oculares, pero aproximadamente el 85% de estos pacientes experimentan progresión de las manifestaciones de la enfermedad, lo que se conoce como miastenia gravis generalizada (MGg), que se caracteriza por una debilidad muscular, dificultades para hablar y comer.

Es importante mencionar que de entre los síntomas que se llegan a presentar con esta enfermedad crónica autoinmune, en el caso de la debilidad en los músculos voluntarios, esta condición va empeorando con la actividad y mejorando con el descanso, ello, debido a anticuerpos que bloquean la comunicación entre nervios y músculos, debilidad en brazos, piernas, cuello y músculos respiratorios, lo cual podría ocasionar una emergencia médica.

Esta condición afecta comúnmente: ojos, párpados caídos, visión doble, dificultad para tragar, masticar o hablar, así como cambios en las expresiones faciales.

Por su heterogeneidad clínica, abundó, la MG puede ser confundida con otros padecimientos neurológicos o musculares, lo que resalta la necesidad de mayor capacitación entre profesionales de la salud y campañas de sensibilización para la población general.

Con motivo de la conmemoración del Día Mundial de las Enfermedades Raras, el último día de febrero, el especialista resaltó la importancia de sumar esfuerzos entre autoridades sanitarias, profesionales de la salud, industria y sociedad civil, ya que, subrayó, sólo así podremos reducir los tiempos de diagnóstico y ofrecer acompañamiento integral a los pacientes y sus familias”.