Registro abierto para Beca Rita Cetina 2026: guía para inscribir a tu hijo y recibir 2 mil 500 pesos

Finalmente, una de las fechas más esperadas para todos los estudiantes y padres de familia ha llegado, ya que este lunes 2 de marzo el programa Beca Rita Cetina 2026 abrió oficialmente su registro para estudiantes de nivel primaria pública.

Por lo que en esta nota te dejamos una guía paso a paso para iniciar tu registro y poder inscribir a tus hijos a este programa social.

¿Cuándo abre el registro de la Beca Rita Cetina 2026?

El registro para estudiantes de primaria pública estará abierto del 2 al 19 de marzo de 2026, exclusivamente través de la plataforma oficial becaritacetina.gob.mx, y está disponible para padres, madres o tutores que cuenten con la documentación requerida.

¿Cuánto dinero se recibe con esta beca?

Los estudiantes nuevos de primaria recibirán un pago único anual de 2 mil 500 pesos para útiles escolares y uniformes, un recurso pensado para la compra de útiles, uniformes y materiales educativos, busca aliviar la carga económica que representa el inicio del ciclo escolar y reforzar el acceso a la educación en cientos de miles de hogares.

¿Quién puede solicitar la Beca Rita Cetina en primaria?

Padres, madres o tutores que tengan hijos inscritos en escuelas públicas de 1° a 6° grado pueden registrarlos.

¿Qué documentos necesito para el registro?

El registro para la Beca Rita Cetina 2026 se realiza de manera 100 % en línea a través del sitio oficial. Para completar el proceso sin contratiempos, es indispensable contar con la siguiente documentación:

CURP del estudiante y del tutor o responsable

Identificación oficial del tutor (INE, pasaporte)

Comprobante de domicilio reciente

Correo electrónico vigente

Número de teléfono de contacto

Cuenta activa de Llave MX

La creación de la Llave MX —una cuenta de acceso único a múltiples servicios del gobierno digital— es un paso indispensable antes de avanzar en el registro, y en algunos casos representa la parte más técnica del proceso para muchas personas. Por ello, las autoridades han recomendado iniciar ese trámite con anticipación si aún no se cuenta con él.

¿Dónde se realiza el registro y cómo hacerlo paso a paso?

Paso a paso para registrarte:

Ingresa a becaritacetina.gob.mx

Selecciona el nivel educativo (primaria)

Inicia sesión con tu Llave MX

Captura los datos del estudiante y tutor

Adjunta o confirma la información solicitada

Revisa cuidadosamente antes de enviar

Guarda el comprobante de registro

Una vez completado el proceso, las autoridades validarán la información proporcionada y, de ser aprobada, el tutor podrá recibir el pago correspondiente en la fecha y modalidad que establezca el programa.

¿Cuándo se pagará la beca y cómo se entrega?

Aunque el periodo de registro es del 2 al 19 de marzo, el calendario de pagos aún depende de la agencia responsable del programa. Sin embargo, en ediciones anteriores este apoyo se otorgó poco después de cerrado el periodo de registro, generalmente durante el mes de abril, ya sea a través de depósitos bancarios o enlaces con servicios de pago autorizados.

Los beneficios pueden combinarse con otros programas de apoyo escolar, como Mi Beca para Empezar, ya que se trata de iniciativas distintas con montos y objetivos diferentes.

Aunque $2,500 pesos pueden parecer una cifra simbólica frente a los gastos reales de educación, para muchas familias representa la diferencia entre poder adquirir todos los útiles necesarios o tener que hacer recortes en el gasto.