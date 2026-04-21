Cronología del ataque en Teotihuacán: así planeó la balacera el joven en la Pirámide de la Luna; visitó la zona días antes

Ataque en Teotihuacan AXEL SÁNCHEZ/CUARTOSCURO.COM (Axel Sánchez)

El secretario de seguridad del Estado de México, Cristóbal Castañeda Camarillo, compartió la cronología que ha recopilado la Secretaria de seguridad del Estado de México en relación al ataque que tuvo lugar el día de ayer en Teotihuacan.

Cronología del ataque en Teotihuacán: así ocurrieron los hechos

Camarillo explicó que el primer reporte se dio a las 11:20 de la mañana indicando la presencia de una persona armada, quien ha sido identificada como Julio César Jasso Ramírez, amagando a civiles en el centro ceremonial de San Juan Teotihuacan. Para las 11:23 ya ha sido canalizado el despacho de llamadas a las diferentes corporaciones de seguridad, incluyendo a la Guardia Nacional y a la Policía Municipal. Paralelamente se comenzaron a difundir las primeras imágenes en las que se puede ver al agresor en la pirámide de la Luna amenazando a unos turistas. De ahí, se pasa hasta las 11:30 con el arribo del personal de la Guardia Nacional, ocasionando que el agresor efectué detonaciones en su contra. La repuesta de la Guardia Nacional lesiona al agresor en una pierna y posteriormente a las 11:45 el se quita la vida de manera voluntaria. Por último a las 12:20 la zona arqueológica se encuentra resguardada por los elementos de seguridad.

En cuanto a la evidencia que ha sido recolectada hasta el momento, el agresor arroja un perfil psicopático que se caracteriza por tener una tendencia a copiar situaciones que sucedieron en otros lugares, en otros momentos y por otros personajes. A esta tendencia se le conoce como copycat.

Asimismo, cuando se comenzó a atender a los lesionados se dieron cuenta de que muchas de las heridas se debían a caídas provocadas por el pánico del momento. Por medio de la Mesa de Trabajo que se estableció con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México se determinó que el atacante actuó solo.

Por otro lado, en cuanto a los 13 heridos, 7 fueron por disparo del arma de fuego, de los cuales seis ya han sido dados de alta. Los lesionados provienen de diversas partes del mundo: Canadá, Estados Unidos, Colombia, Rusia, Brasil y Países Bajos. Por el momento sólo se han corroborado dos decesos; el del agresor y el de una victima femenina canadiense.

A continuación, durante su intervención, José Luis Cervantes Martínez, Fiscal General de Justicia del Estado de México, compartió que entre los lesionados se encontraban ocho mujeres , tres hombres, un adolescente de 13 años y un niño de seis años.

La investigación que se está llevando a cabo cuenta con un estrecha colaboración con la Fiscalía General de la República, con las fiscalías de la Ciudad de México, con la de los estados de Puebla y Guerrero, al igual que con el apoyo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Guardia Nacional, Centro Nacional de Inteligencia y Secretaría de Seguridad del Estado de México.

Ante lo sucedido, tanto la Fiscalía General de la República, como la del Estado de México dieron inicio a las respectivas carpetas de investigación de oficio. De dicha manera realizaron actos de investigación primigenios en los que tuvieron lugar entrevistas a los testigos y a las otras personas que habían asistido a Teotihuacan. Por otra parte, también hubo inspecciones ministeriales, levantamientos, fijación de indicios, recolección y embalaje y procesamiento de los mismos y diversas periciales en materia de criminalística, balística, medicina legal, química, fotografía, lofoscopía, psicología, entre otras.

Como parte del material asegurado y con el objetivo de obtener más información se inspeccionó ministerialmente y pericialmente una mochila, la arma de fuego que llevaba el agresor y una arma punzó cortante de marca Smith & Wesson. El arma de fuego, se trata de una pistola revólver calibre .38 especial con matrícula C90673, con seis alveolos. En su interior tenía dos cartuchos sin percutir y uno percutido. Por la forma en que los indicios fueron encontrados, se presume que tuvo la oportunidad de recargar el arma al menos en dos ocasiones y en una bolsa de plástico que el agresor llevó consigo en una de sus manos en todo momento a la par que detonaba su arma de fuego, había 52 cartuchos útiles del Caldeber .38 especial.

Entre el resto de las pertenecías también destaca una credencial del INE, un teléfono celular análogo, boletos de autobús, una mochila tipo táctica al igual que literatura, imágenes y manuscritos presuntamente relacionados con hechos violentos que, de acuerdo a lo que se conoce, pudieron haber sucedido en abril de 1999 en Estados Unidos.

Igualmente, se contactó por medio del sistema institucional I-3 con la Agencia de Tabaco y Fuego y Armas de Fuego de los Estados Unidos con el fin de conocer el estado y el origen del arma de fuego. La respuesta que recibieron fue que a razón de la antigüedad del arma, esta no puede ser determinada ya que es anterior a los registros que se emiten al respecto que datan del año de 1968.

En cuanto a las victimas, aparte de lo que ya se mencionó, José Luis Cervantes Martínez, añadió que los consulados de los países a los que pertenecen ya fueron notificadas de su condición por la fiscalía y por las comisiones de búsqueda federales y locales. Por ello ya están siendo atendidos por sus respectivos consulados.

“Por lo que respecta a la víctima mortal, una ciudadana canadiense, ella presentó un impacto que interesó la pierna, una de las piernas, arriba de la rodilla, la bala viajó de manera subcutánea hasta la parte superior del muslo, sale del muslo y vuelve a reingresar en el abdomen y se alojó en la cavidad toráxica.”

Revelan que el ataque en Teotihuacán fue planeado: el tirador visitó la zona días antes

Los avances en la investigación también han demostrado que el acto no fue espontáneo. Se ha encontrado que esta persona visitó en varias ocasiones la zona arqueológica, que se hospedó en hoteles aledaños de manera previa y que desde ahí planeó y llevó a cabo las labores de acercamiento con los lugares que iba a utilizar para cometer su acción violenta.

Asimismo, hasta el momento se conoce de cinco elementos de la Guardia Nacional que participaron en la detonación de arma de fuego y ya están dando entrevistas en sede ministerial. Del mismo modo sus armas están siendo peritadas y en las próximas horas se determinará su situación.

Si bien se conoce de un vehículo que se utilizó de manera reiterada en varios momentos de la acción, por el momento no tiene ninguna relación con los hechos más allá de haber transportado a esta persona al lugar del evento. De todas maneras se encuentra asegurado para efectos de investigación y por su parte, las personas titulares de la compañía también se encuentran rindiendo declaraciones de entrevistas.

“Es muy importante señalar, como ya lo manifesté, que es la oportuna intervención de la Guardia Nacional la que evitó que esto pasara a mayores y es por ello que se encuentra acreditada en grado inicial una justificación por cumplimiento del deber y por lo tanto, por lo que respecta a su situación, habrá un nuevo ejercicio de la acción penal precisamente porque se actualiza esta causal de sobre seguimiento y ejercicio legítimo de sus funciones como oficiales respondientes”, concluyó el Fiscal General de Justicia del Estado de México.