CURP y celular en México: qué pasa si no quieres vincularlos y qué consecuencias podrías enfrentar

Registro de celular 2026: ¿se necesita la CURP biométrica para actualizar la línea?

En medio de los cambios digitales que avanzan en México, una nueva medida ha generado dudas, inquietudes y hasta preocupación entre millones de personas: la posible vinculación del número celular con la CURP.

El tema se ha vuelto más sonado ya que estamos cerca de ellegar a la fecha límite para hacer este trámite. Ante ello el panorama parece dudoso, ya que no todos tienen claro si es obligatorio, qué implica o qué pasa si simplemente deciden no hacerlo.

Por ello, aquí te explicamos qué podría pasar si no vinculas tu línea telefónica con la CURP.

¿Es obligatorio vincular tu celular con la CURP en México?

Actualmente, la vinculación entre el número telefónico y la CURP forma parte de propuestas y procesos regulatorios enfocados en fortalecer la seguridad y la identificación de usuarios en telecomunicaciones.

Sin embargo, no se trata de una obligación universal inmediata para todos los usuarios en este momento, sino de un esquema que podría implementarse de manera progresiva dependiendo de las disposiciones oficiales.

El objetivo principal es combatir delitos como extorsión, fraudes y uso indebido de líneas telefónicas.

¿Qué pasa si no quieres vincular tu celular con la CURP?

Aquí es donde está la duda clave. Si en algún momento esta medida se vuelve obligatoria bajo regulación oficial, no vincular tu número podría traer consecuencias como:

Suspensión defintiva de la línea

Cancelación del servicio

Imposibilidad de activar nuevas líneas

Restricciones en servicios móviles

Es decir, no hacerlo no necesariamente implica una sanción legal directa, pero sí podría dejarte sin acceso al servicio.

¿Por qué quieren vincular la CURP con el celular?

La intención detrás de esta medida tiene un enfoque claro: seguridad.

Al asociar cada número con una identidad oficial se reduce el anonimato en llamadas y mensajes; se facilita la investigación de delitos y se limita el uso de líneas para actividades ilícitas

¿Cuándo es la fecha límite para vincular la CURP con el celular?

De acuerdo con la disposición oficial el próximo 30 de junio es la fecha límite para vincular la CUPR con el celular. Si no lo haces tu línea será suspendida permenentemente.