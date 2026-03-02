Reportan que supuesta hija de El Mencho estuvo en su funeral; la identifican como Laisha Oseguera

En medio de la controversia generada tras el fallecimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho, comenzaron a circular en redes sociales imágenes y videos donde presuntamente aparece una de sus hijas durante el funeral realizado en Jalisco.

Diversos usuarios identificaron a la mujer como Laisha Michelle Oseguera González, señalada como hija del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). En las grabaciones se observa a una joven de cabello rubio entre los asistentes al servicio fúnebre, lo que desató especulaciones sobre su identidad.

Hasta el momento, ninguna autoridad federal ha confirmado oficialmente que Laisha Oseguera haya estado presente en el funeral. Tampoco se ha emitido un posicionamiento formal sobre su presunta asistencia.

Antecedentes legales

Laisha Michelle Oseguera ha sido mencionada previamente en investigaciones relacionadas con la desaparición de elementos de la Secretaría de Marina en 2021. De acuerdo con reportes periodísticos, existirían órdenes de aprehensión en su contra; sin embargo, las autoridades no han informado públicamente sobre su situación jurídica actual.

Por su parte, la Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que el cuerpo de Oseguera Cervantes fue entregado a sus familiares tras los procedimientos correspondientes, lo que permitió la realización del funeral privado.

Versiones sin confirmación oficial

La presunta presencia de Laisha Oseguera en el acto fúnebre se basa únicamente en material difundido en plataformas digitales y en señalamientos de algunos medios. Hasta ahora, no existe confirmación oficial que valide su identidad en las imágenes compartidas.

El caso continúa generando reacciones y debate en redes sociales, mientras se espera que las autoridades esclarezcan cualquier información relacionada con el entorno familiar del exlíder criminal.