¿Sabes quiénes son los mexiquenses más destacados del 2025?

La gobernadora Delfina Gómez entregó este lunes la Presea Estado de México a 15 destacados ciudadanos u organismos que se otorga cada año para premiar méritos eminentes o relevantes socialmente.

Ellos son:

CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN “JOSÉ ANTONIO ALZATE”

Alfonso Xavier Iracheta Cenecorta, investigados en temas urbanos y regionales.

ARTE Y CULTURA “SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ”

Virginia Alba Dionicio, creadora de joyería artesanal elaborada con ocoxal.

PEDAGOGÍA Y DOCENCIA “LAURA MÉNDEZ DE CUENCA”

Angélica Gómez Hernández, distinguida académica de larga trayectoria en la educación y promoviendo el liderazgo pedagógico.

PERIODISMO E INFORMACIÓN “LEONA VICARIO”

Veneranda Mendoza Herrera, destacada por su trayectoria en el periodismo político, documentando con rigor y responsabilidad la vida pública del

MÉRITO CÍVICO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD “ISIDRO FABELA ALFARO”

A la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Lerma, un centro académico que ha lñogrado anidar en el territorio mnexiquense.

TRABAJO “FIDEL VELÁZQUEZ SÁNCHEZ”

Catalina Natividad Olvera González, por su profesionalismo, ética y compromiso permanente al frente del Parque Ecológico Zacango.

JUVENTUD “FELIPE SÁNCHEZ SOLÍS”

Claudia Azucena Francisco Morales, por su destacado compromiso social y su labor en la generación de conocimiento especializado en instituciones de alto nivel, así como en la formación de cuadros científicos capaces de responder con eficacia a las emergencias sanitarias.

CONTRIBUCIÓN EN EL SERVICIO PÚBLICO “ALFREDO DEL MAZO VÉLEZ”

Susana Libien Díaz González, por su destacada trayectoria en el fortalecimiento del control gubernamental, la planeación estratégica y la gestión ambiental.

IMPULSO ECONÓMICO “ADOLFO LÓPEZ MATEOS”

Rosario Núñez Flores, por su sobresaliente trayectoria en el arte textil mexicano, distinguida por la maestría en la elaboración del rebozo y la preservación de técnicas tradicionales.

PRESERVACIÓN DEL AMBIENTE Y LA SOSTENIBILIDAD DE LOS RECURSOS NATURALES “JOSÉ MARIANO MOCIÑO SUÁREZ LOZADA”

Raúl Domínguez Vences, por su impulso a emprendimientos agropecuarios sustentables, orientados a la regeneración de suelos, la producción orgánica y el desarrollo de modelos económicos que contribuyen a la protección ambiental y la mitigación del cambio climático.

A QUIENES SIN SER MEXIQUENSES TENGAN MÉRITOS EMINENTES O RELEVANTES “JOSÉ MARÍA LUIS MORA”

José Saturnino Cardozo Otazú y Valeria Palacios Cruz. A Cardoza, ex delantero del Toluca, por su sobresaliente trayectoria en el futbol profesional, consolidándose como referente histórico y figura emblemática del balompié nacional, contribuyendo al fortalecimiento del prestigio deportivo y la identidad del Estado de México.

A Valeria Palacios por su sobresaliente desempeño en el ámbito científico y tecnológico, desarrollando soluciones innovadoras en inteligencia artificial y robótica con impacto social y ambiental.

DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS “JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN”

Rodolfo Ignacio Gómez Mejía, por su destacada labor en la defensa y promoción de los derechos humanos, mediante acciones de incidencia internacional, acompañamiento estratégico y denuncia de violaciones a las libertades fundamentales.

SEGURIDAD, PROTECCIÓN CIUDADANA O PROCURACIÓN DE JUSTICIA “LEÓN GUZMÁN”

Unidad de Rescate Aéreo Relámpagos. Por su consolidación como modelo integral de vanguardia en seguridad civil.

MÉRITO AGRARIO “ANDRÉS MOLINA ENRÍQUEZ”

Carlos Juárez Guzmán, por su dedicación a la producción agrícola sustentable, mediante la implementación de prácticas agroecológicas que diversifican los cultivos, agregan valor a la producción y fortalecen la economía local sin comprometer el equilibrio ambiental.

MEDICINA Y FOMENTO A LA SALUD “GUSTAVO BAZ PRADA”

Al Banco de Tejidos del Estado de México, por su contribución al fortalecimiento del sistema estatal de donación y trasplantes.

En Texcoco, el festejo

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, encabezó la entrega de las preseas Estado de México 2025 y señaló que debe destacarse el sentido de servicio a la comunidad como común denominador de quienes han sido reconocidos.

En una mañana soleada en el Centro Cultural Mexiquense, en Texcoco, la gobernadora señaló que los galardonados “son ejemplo de que nuestro estado sigue dando grandes hijas e hijos a nuestra amada patria”.

Son, añadió, un baluarte “para que nuestro Estado de México siga siendo vanguardista dentro y fuera del país”.

Como ha ocurrido desde hace algunos años, en la entrega de la presea se dieron cita personajes de la cultura, sectores productivos, de la política y economía mexiquenses, lo que abarrotó el auditorio del Centro Cultural texcocano.