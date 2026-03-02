Se aplaza entrega de reforma electoral otra vez; PT y PVEM no ceden

El coordinador de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal confirmó que la reforma electoral aún es revisada por la presidenta Sheinbaum por lo que habrá que esperar a que la envíe al congreso. (Mario Jasso)

Una vez más no se logró convencer al PT y PVEM , por lo cual la presidenta Claudia Sheinbaum aplazó de nueva cuenta el envío de su reforma electoral probablemente para este martes aunque no se descarta que se prolongue otros días.

El presidente de la Junta de Coordinación Políitca (Jucopo) de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal confirmó que la mandataria decidió mandarla posiblemente este martes pues aún se revisa la redacción de varios artículos constitucionales que se perfila modificar.

Monreal reconoció que la composición de las Cámaras con base en los diputados y senadores plurinominales así como la reducción en el costo de las elecciones incluido el recorte a los recursos de los partidos y el INE son los puntos de tensión y desacuerdo con sus aliados del PT y PVEM, con lo que no se logra la mayoría calificada.

“Siempre mostraron excepticismo en esos puntos..no me sorprende”, reconoció Monreal

--¡Se complica la reforma electoral sin ellos?

--Sin ellos es complicada (la mayoría calificada) pero no adelantemos vísperas, hablaremos con ellos estos días.

Durante la reunión que se realizó en Palacio Nacional en presencia de la presidenta Sheinbaum, acudieron los coordinadores parlamentarios del Senado y la Cámara de Diputados, Ignacio Mier y Ricardo Monreal así como los integrantes de la Comisión electoral y ahí se puso sobre la mesa la resistencia del PT y PVEM.

DOS SEMANAS

“ Si se habló (de la resistencia) Entiendo al PT y al PVEM, sus razones tienen, pero no hay que descalificarlos, al contrario, debemos buscar las coincidencias que nos mantienen juntos”, aseveró

No obstante acordaron que se mantendrá el diálogo con ellos en estos días pues Monreal previó que el debate dure al menos las dos próximas semanas donde Morena está lista para apoyar de manera incondicional la reforma que envíe la presidenta Sheinbaum.

Monreal aseveró que están listos para el debate legislativo donde respetarán a los aliados y buscarán convencer a la oposición de apoyar esta reforma.

“Vamos a dialogar con todos y les expresaremos nuestras razones y los motivos por los cuales vamos a apoyar esta reforma”, recalcó