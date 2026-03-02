Sheinbaum asegura que el país recuperó la calma tras los hechos violentos en Jalisco y Michoacán

A una semana del operativo federal que derivó en la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, envió un mensaje de tranquilidad al país y aseguró que “México está bien”, luego de los episodios de violencia registrados principalmente en Jalisco y Michoacán.

Un dron vigiló a El Mencho El líder del CJNG fue abatido en Jalisco (Crónica Digital)

Durante la Mañanera del Pueblo de este lunes, desde Palacio Nacional, la mandataria reconoció que los primeros días tras los hechos fueron especialmente difíciles. “Fue un momento muy complejo, doloroso y triste, sobre todo por la pérdida de vidas humanas; sin embargo, desde el lunes comenzó la recuperación y para el miércoles prácticamente se habían retomado todas las actividades económicas, escolares y sociales”, afirmó.

Sheinbaum explicó que Jalisco y una parte de Michoacán concentraron la mayor tensión, pero destacó que el restablecimiento del orden avanzó con rapidez. “El día de ayer ya mostraba que la gente está tranquila y retomando su vida cotidiana”, puntualizó.

Como muestra del regreso a la normalidad y de la confianza ciudadana, la presidenta citó el multitudinario concierto de Shakira, realizado este domingo en el Zócalo de la Ciudad de México, donde se congregaron alrededor de 400 mil personas.

La mandataria subrayó que la alta participación en eventos públicos refleja la estabilidad social que se consolida en el país, tras los días de incertidumbre provocados por los narcobloqueos y los enfrentamientos.

Finalmente, reiteró que su gobierno mantiene una estrategia permanente para garantizar la seguridad, la paz y el bienestar de la población, al tiempo que reconoció la colaboración entre las fuerzas federales y estatales para restablecer la tranquilidad en las regiones afectadas.