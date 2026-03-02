Sheinbaum critica desempeño de la ONU ante el conflicto en Medio Oriente

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, expresó su preocupación por el recrudecimiento del conflicto en Medio Oriente, luego de los ataques lanzados por Estados Unidos e Israel contra Irán, y cuestionó la efectividad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para mediar en este tipo de crisis.

La mandataria consideró que el organismo internacional ha dejado de cumplir con su función esencial de garantizar la participación equitativa de las naciones, al señalar que actualmente las resoluciones están influenciadas principalmente por los países con mayor capacidad bélica.

Recordó que la ONU fue creada al término de la Segunda Guerra Mundial con el objetivo de construir consensos, preservar la paz y evitar nuevos conflictos armados, pero lamentó que hoy su capacidad de incidencia sea cada vez más limitada.

Sheinbaum advirtió que esta falta de equilibrio en la toma de decisiones tiene efectos directos sobre la población civil, que termina pagando el costo más alto de los enfrentamientos. “Lo más doloroso es que quienes sufren las consecuencias son personas inocentes”, afirmó.

Finalmente, reiteró la postura histórica de México en favor de la solución pacífica de las controversias, el respeto al derecho internacional y el fortalecimiento del multilateralismo como herramientas indispensables para frenar la violencia y prevenir crisis humanitarias.