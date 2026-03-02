Sheinbaum destaca transformación laboral y anuncia implementación gradual de la semana de 40 horas

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que en los últimos siete años el mundo laboral en el país ha cambiado de manera importante, grcias a diversas reformas que han buscado mejorar las condiciones de las y los trabajadores. Entre estos cambios mencionó la desaparición del outsourcing, los aumentos al salario mínimo, la mejora en el sistema de pensiones, un mayor reparto de utilidades y ahora la aprobación de la semana laboral de 40 horas.

Durante la conferencia matutina, la mandataria señaló que esta nueva reforma laboral se logró por consenso y mediante el diálogo entre los distintos sectores. Explicó que la reducción de la jornada será gradual y comenzará en 2027 con una disminución de dos horas por semana, como parte de un plan que concluirá en 2030, cuando se alcance la meta de 40 horas semanales.

Sheinbaum subrayó que, mientras en otros países se han impulsado esquemas para ampliar las jornadas laborales, en México se busca priorizar el bienestar y mejorar la calidad de vida de las familias. Reiteró que en el centro de esta política están las y los trabajadores.

Por su parte, el secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Bolaños López, informo que el decreto de la reforma será publicado este martes, luego de haber sido aprobado por unanimidad en lo general en la Cámara de Diputados, el Senado y al menos 24 congresos locales El funcionario explicó que esta medida forma parte del compromiso número 60 de los 100 compromisos del llamado Segundo Piso de la Transformación. El objetivo principal es reducir la fatiga y los accidentes laborales, así como mejorar la salud, la seguridad y el equilibrio entre la vida personal, familiar y laboral.

De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, actualmente el 36.1 por ciento de las personas trabajadoras en México ya laboran 40 horas semanales, mientras que el 63.9 por ciento trabaja más tiempo. Dentro de este último grupo, el 41 por ciento labora entre 41 y 48 horas; el 13 por ciento entre 49 y 57 horas; y el 9.8 por ciento más de 58 horas a la semana. La meta es que para el año 2030 todas estas personas estén incluidas en el nuevo esquema.

La reforma establece la jornada de 40 horas a nivel constitucional para garantizar el derecho al descanso, sin que esto implique reducción de salarios ni de prestaciones. Además, se mantiene la jornada diaria de ocho horas y se precisa que el tiempo extra será voluntario. Se conservará el pago al 200 por ciento en horas dobles, con un máximo de cuatro horas triples, así como la prima dominical y el pago en días festivos.

También se prohíben las horas extra para personas menores de edad. El secretario destacó que con esta medida el valor del trabajo por hora aumentará, ya que se trabajarán menos horas sin disminuir el salario.

La implementación será progresiva: en 2027 la jornada será de 46 horas semanales; en 2028 bajará a 44; en 2029 a 42; y en 2030 se llegará finalmente a las 40 horas. Durante 2026 se llevarán a cabo trabajos de preparación con los sectores empresarial y laboral para garantizar una transición ordenada.

Finalmente, se anunció que se fortalecerá la inspección laboral mediante un registro electrónico de jornadas, con el fin de asegurar el cumplimiento de los nuevos límites establecidos por la ley. Con ello, el gobierno federal busca consolidar una transformación laboral que beneficie a millones de trabajadores en el país.