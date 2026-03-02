Sheinbaum rechaza intención de regresar a partido de Estado tras crítica del PT

Claudia Sheinbaum Pardo, rechazó este lunes que su propuesta de reforma electoral tenga como objetivo regresar al país a un modelo de partido de Estado, luego de que el Partido del Trabajo (PT) manifestara su preocupación y calificara la iniciativa como un posible “retroceso democrático”.

Durante su conferencia ante medios de comunicación, la mandataria federal respondió a los señalamientos hechos por el PT el pasado fin de semana y expresó su desconcierto ante la postura de ese instituto político, que forma parte de la coalición que la llevó al poder. Sheinbaum aseguró que su iniciativa no elimina la representación proporcional ni busca concentrar el poder en una sola fuerza política.

“No es verdad, no sé por qué lo hayan planteado. Todo lo contrario al partido de Estado y nada que ver”, afirmó la presidenta al ser cuestionada sobre el posicionamiento del PT. Reiteró que el espíritu de la reforma es ampliar la participación ciudadana y fortalecer la democracia.

Sheinbaum explicó que su propuesta mantiene la representación de los partidos políticos en el Congreso de la Unión, pero plantea modificaciones en la forma en que se eligen a algunos legisladores, particularmente aquellos que llegan por la vía de representación proporcional.

Detalló que actualmente las listas de candidaturas plurinominales son definidas por las dirigencias partidistas, lo que limita la participación directa de la ciudadanía en esa decisión. Con la reforma, dijo, se propone que esas candidaturas también sean sometidas al voto popular.

“Se mantiene la representación de los partidos políticos, pero van a votación; esa es la única diferencia. Ya no hay listas definidas por una persona que va a ser diputado o diputada. Ya no, ya lo decide la gente”, señaló.

La presidenta sostuvo que el objetivo central de su iniciativa es “recuperar la esencia de la democracia” y colocar el poder en manos del pueblo. Enfatizó que la democracia no debe depender exclusivamente de las decisiones internas de los partidos, sino abrirse a mecanismos más participativos que permitan a la ciudadanía influir de manera directa en la integración del Poder Legislativo.

En este sentido, subrayó que su gobierno no busca debilitar la pluralidad política ni eliminar la diversidad de voces en el Congreso. Por el contrario, afirmó que la reforma pretende transparentar los procesos y evitar que las candidaturas sean resultado de acuerdos cupulares.

Asimismo, confirmó que enviará su iniciativa de reforma electoral a la Cámara de Diputados este mismo lunes por la tarde, luego de realizar “una última revisada” al documento. Con la entrega formal del proyecto, comenzará el proceso legislativo que incluirá su análisis en comisiones, la discusión en el pleno y, en su caso, la votación correspondiente.

El debate se anticipa intenso, ya que cualquier modificación en materia electoral suele generar posturas encontradas entre las distintas fuerzas políticas. Además, al tratarse de una reforma de gran alcance, podría requerir mayoría calificada para su aprobación, así como el aval de los congresos estatales en caso de implicar cambios constitucionales.

El fin de semana, el Partido del Trabajo difundió un comunicado en el que expresó su rechazo a cualquier propuesta que, a su juicio, represente un retroceso democrático o ponga en riesgo la pluralidad política en México. En el texto, el PT reiteró su compromiso con la defensa de la representación proporcional y la inclusión de diversas corrientes ideológicas en el Congreso.

Frente a estas críticas, Sheinbaum insistió en que su iniciativa no pretende instaurar un modelo hegemónico ni debilitar a las fuerzas minoritarias, sino modernizar el sistema electoral y hacerlo más cercano a la ciudadanía.

La presidenta destacó que el país ha avanzado en la consolidación de su vida democrática en las últimas décadas y aseguró que cualquier cambio debe fortalecer esos logros. “Lo que buscamos es que la gente decida más y que las decisiones no se tomen desde las cúpulas”, reiteró.

Con el envío de la propuesta al Congreso, se abre una nueva etapa de discusión política en torno al diseño del sistema electoral mexicano. En las próximas semanas, legisladores, partidos y especialistas analizarán el contenido de la reforma y sus posibles implicaciones para la representación política y el equilibrio de poderes en el país.