Universidad Westhill

La Universidad Westhill se convirtió en la primera institución privada en México en recibir la Distinción «Excelencia Académica» en Medicina, otorgada por el Consejo Mexicano para la Acreditación de la Educación Médica (COMAEM), luego de que su Facultad de Medicina obtuvo las placas de acreditación y el reconocimiento durante una ceremonia encabezada por el rector José María Riobóo Martín y el presidente del organismo, Julio César Gómez Fernández.

La entrega, realizada el 20 de noviembre en la Ciudad de México, representa un hecho inédito para la educación médica particular del país, debido a que esta distinción únicamente había sido concedida a dos instituciones públicas: la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en Ciudad Universitaria, y la Escuela Militar de Medicina de la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea.

Con este resultado, Westhill se incorpora al grupo de instituciones reconocidas por los niveles de calidad de sus programas de formación médica, en un escenario nacional integrado por 189 escuelas y facultades que son evaluadas por el COMAEM.

Durante la ceremonia, Gómez Fernández participó en los mensajes del presídium en representación del organismo encargado de evaluar y acreditar los programas de educación médica en México. Posteriormente, se realizó la entrega y develación de las placas correspondientes, mientras que el rector Riobóo Martín estuvo a cargo del mensaje institucional de la universidad.

Westhill amplía el reconocimiento a la educación médica privada

La distinción representa un reconocimiento a la calidad académica de la Facultad de Medicina de Westhill, ya que no se limita al cumplimiento de los criterios necesarios para obtener una acreditación, sino que contempla niveles superiores de calidad, solidez académica y desempeño institucional.

Para la universidad, este resultado también implica mantener un compromiso con la formación de profesionales de la salud que cuenten con preparación académica, principios éticos y responsabilidad en el ejercicio de la medicina.

La institución destacó que la excelencia educativa debe mantenerse mediante la actualización de los planes de estudio, la evaluación de los aprendizajes y la mejora continua de sus procesos de enseñanza, por lo que consideró que el reconocimiento no representa un punto de llegada, sino una responsabilidad permanente con sus estudiantes y la sociedad.

Asimismo, señaló que la preparación de médicos competentes y comprometidos con la salud de la población es uno de los principales objetivos de su proyecto educativo, al considerar que la calidad de la enseñanza también contribuye a fortalecer la confianza de las familias y de la comunidad médica.

En el presídium participaron también Asisclo de Jesús Villagómez Ortiz, director de la Facultad de Medicina de la Universidad Westhill; Laura Cortés Sanabria, directora general de Calidad y Educación en Salud de la Secretaría de Salud, y Thalía Lagunas Aragón, directora general de Acreditación, Incorporación y Revalidación de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

También estuvieron Ricardo León Bojórquez, presidente de la Federación Mundial de Educación Médica (WFME); María José Rhi Sausi Garavito, directora del Sistema de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior de la SEP, y Manola Giral de Lozano, directora general de Incorporación y Revalidación de Estudios de la UNAM.

La participación de representantes de instituciones educativas y organismos relacionados con la formación médica acompañó la entrega de un reconocimiento que, hasta ahora, había distinguido únicamente a dos instituciones públicas en México.