Cómo fue el operativo para detener a El Chapo Isidro en Sinaloa

Drones estadounidenses sobrevolaron durante semanas la zona donde las autoridades sospechaban que se encontraba Fausto Isidro Meza Flores, alias “El Chapo Isidro”, como parte de las labores de inteligencia que permitieron ubicarlo y detenerlo en Guasave, Sinaloa. Las imágenes obtenidas desde el aire fueron enviadas al personal militar mexicano, que combinó esa información con comunicaciones interceptadas para reconstruir sus movimientos y actividades cotidianas.

De acuerdo con la reconstrucción publicada por The New York Times (NYT), los aparatos utilizados en la vigilancia realizaron vuelos de reconocimiento a petición y con autorización del gobierno mexicano. La participación de ambos países tuvo funciones distintas: Estados Unidos proporcionó los drones y compartió información de inteligencia, mientras que México aportó datos para localizar al presunto narcotraficante, analizó las imágenes, interceptó comunicaciones y ejecutó el operativo terrestre para detenerlo.

Análisis de las imágenes y conversaciones

Durante varias semanas, los drones estadounidenses sobrevolaron el área donde se presumía que se ocultaba Meza Flores, las imágenes obtenidas fueron revisadas en tiempo real por analistas militares mexicanos, quienes utilizaron ese material para identificar los lugares que frecuentaba y reconstruir sus desplazamientos.

Además de la vigilancia aérea, las autoridades mexicanas compartieron información que ayudó a ubicar al presunto líder criminal y a integrantes de su familia. También interceptaron comunicaciones telefónicas y de radio, con las que pudieron conocer parte de sus actividades y anticipar algunos de sus movimientos.

En las conversaciones revisadas se encontraban mensajes que intercambiaba con su madre, esposa y hermana. De acuerdo con uno de los funcionarios consultados por el NYT, los investigadores utilizaron esos intercambios para identificar fiestas y reuniones a las que tenía previsto asistir.

La combinación de las imágenes y los mensajes permitió seguir sus movimientos hasta identificarlo en una vivienda de Guasave. Los analistas mexicanos lograron reconocerlo por su voz, complexión física y forma de caminar, elementos que contribuyeron a confirmar su ubicación.

Por parte de Estados Unidos, también participó un grupo de trabajo del Comando Norte, con sede en Arizona, que proporcionó información de inteligencia para respaldar la coordinación entre ambos países.

Interés de México por los drones

El uso de aeronaves no tripuladas estadounidenses en las labores de vigilancia también cobra relevancia porque meses antes México había mostrado interés en adquirir esta tecnología; desde el mes de agosto de2026 la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) firmó una Declaración de Intención con el Ejército de Estados Unidos para que el país pudiera acceder a su mercado digital y comprar drones de vigilancia y reconocimiento, así como sistemas antidrones.

La información publicada por La Crónica de Hoy señala que la tecnología buscada contempla dos funciones: contar con aeronaves no tripuladas para obtener información y vigilar zonas estratégicas, y disponer de sistemas capaces de detectar y neutralizar esos aparatos. Esto último también responde al uso de drones por parte de grupos criminales, algunos equipados con explosivos.

Sin embargo, la firma de la Declaración de Intención no significa que México ya haya adquirido esos equipos. El documento abrió la posibilidad de acceder al mercado estadounidense, pero no estableció cantidades, modelos, costos totales ni fechas de entrega. Hasta el momento, no se tiene conocimiento de que la compra se haya concretado.

Fuerzas especiales mexicanas ejecutan operativo

Una vez identificado el lugar donde se encontraba Meza Flores, las autoridades mexicanas prepararon el ingreso a Guasave, considerado un bastión criminal donde el presunto narcotraficante y sus operadores habían desafiado durante años a las fuerzas de seguridad.

El despliegue comenzó alrededor de las 16:00 horas del viernes. Para reducir los riesgos de la incursión, las autoridades organizaron maniobras de distracción, entre ellas un operativo en Los Mochis, al noroeste de Guasave.

Mientras se desarrollaba esa acción, más de dos docenas de militares encubiertos del Ejército mexicano, pertenecientes a la Fuerza Especial Conjunta, ingresaron a la ciudad y se dirigieron al inmueble donde se encontraba el objetivo.

Cuando los elementos de las fuerzas especiales irrumpieron en la vivienda, fueron recibidos con disparos. Los militares respondieron al fuego y avanzaron hacia el inmueble, mientras decenas de efectivos adicionales se desplegaron para brindarles cobertura.

Durante el enfrentamiento, dos helicópteros Black Hawk del Ejército mexicano abrieron fuego contra hombres armados de la organización criminal. La confrontación quedó registrada en videos difundidos por habitantes de Guasave, mientras que los presuntos integrantes del grupo respondieron con armas calibre .50 instaladas en camionetas blindadas.

Después de la detención, dos helicópteros militares sobrevolaron la vivienda y se dirigieron hacia Los Mochis como parte de otra maniobra de distracción. Un tercer aparato permaneció en la zona para enfrentar a los hombres armados. En medio del enfrentamiento, las fuerzas especiales trasladaron a Meza Flores a un vehículo blindado y lo sacaron de Guasave.

Entre los capturados durante la operación se encuentran operadores de alto nivel de la organización, incluido un primo de Meza Flores, identificado por las autoridades mexicanas como su segundo al mando, y un cuñado señalado como operador financiero.

El NYT señaló que, aunque la captura representa un golpe importante para la organización de Meza Flores, todavía está por definirse el impacto que tendrá en el equilibrio criminal de Sinaloa