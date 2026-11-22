diabetes y enfermedades cardiovasculares Cada vez, un mayor número de adultos jóvenes viven con factores de riesgo para desarrollar diabetes, que de no ser tratada oportunamente podrían presentar complicaciones de manera simultánea: corazón, riñones y metabolismo (La Crónica de Hoy)

En nuestro país ocho de cada 10 adultos jóvenes presentan algún grado de riesgo asociado al Síndrome Cardio Renal Metabólico, condición daña de manera simultánea el corazón, los riñones y el metabolismo.

El doctor Juan Carlos Anda Garay, jefe del Servicio de Medicina Interna del Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI del IMSS resaltó que la diabetes representa mucho más que un problema relacionado con la glucosa, ya que cuando no se controla de manera adecuada, puede desencadenar un “efecto dominó” que afecta al corazón, los riñones y otros órganos vitales

Al respecto, es importante señalar que, a nivel nacional más de 14 millones de personas viven con diabetes y una proporción importante desconoce su diagnóstico, lo que retrasa la atención y aumenta el riesgo de complicaciones cardiovasculares y renales.

Al respecto, el riesgo es que en los últimos años ha disminuido sensiblemente la edad de aparición de factores de riesgo en personas jóvenes que pueden afectar simultáneamente su corazón, sus riñones y su metabolismo, debido a que enfermedades como obesidad, hipertensión arterial, colesterol elevado y sobre todo la diabetes pueden aparecer desde los 20 años de edad, que favorecen el desarrollo de enfermedades cardiovasculares, renales y metabólicas, comprometiendo la calidad y expectativa de vida.

Esta situación cobra mayor relevancia si se toma en cuenta que México está entre los 10 países a nivel mundial con mayor número de adultos de entre 20 y 79 años con diabetes, enfermedad que la padecen 4 de cada 10 mexicanos y aún no han sido diagnosticados, y ante una falta de detección temprana aumenta el riesgo de desarrollar complicaciones como el infarto al corazón, la insuficiencia cardiaca y la enfermedad renal crónica.

Ante tal panorama, la farmacéutica Boehringer Ingelheim México con apoyo de la Federación Mexicana de Diabetes, pusieron en marcha la campaña “Hilos Vitales, Conexiones Saludables”, a través de la cual se busca generar conciencia respecto de la detección oportuna de factores de riesgo, a fin de evitar complicaciones que lleven al Síndrome Cardio Renal Metabólico (CRM), condición que describe la estrecha relación entre la diabetes, las enfermedades cardiovasculares y los padecimientos renales.

El riesgo a la salud, es que algunas estimaciones señalan que un 40% de las personas que viven con diabetes pueden desarrollar insuficiencia cardiaca, entre 30% y 60% enfermedad renal crónica y una de cada tres podría presentar enfermedad cardiovascular.

El especialista advirtió que el desafío de llegar a las detecciones tempranas es mayor, si se toma en cuenta que muchas personas permanecen sin diagnóstico durante años, e incluso algunos pacientes, la primera manifestación de la diabetes puede ser una complicación cardiovascular o renal, y se estima que hasta un 50% de quienes viven con esta enfermedad ya presenta complicaciones al momento de recibir el diagnóstico.

A su vez, Mónica Hurtado, gerente académica de la Federación Mexicana de Diabetes aseveró que “actuar a tiempo frente a la diabetes mediante pruebas de detección oportuna permite identificar la enfermedad en etapas tempranas, y poder iniciar un seguimiento médico adecuado y con ello, lograr reducir significativamente el riesgo de complicaciones futuras y mortalidad prematura.

Para ello, recordó que es fundamental promover hábitos saludables, revisiones médicas periódicas y una mayor educación en salud desde etapas tempranas de la vida.

Mantener una alimentación equilibrada, realizar actividad física de manera regular, dormir adecuadamente, evitar el tabaquismo y controlar parámetros como la presión arterial, la glucosa y el colesterol “son acciones clave para proteger simultáneamente la salud cardiovascular, renal y metabólica”.