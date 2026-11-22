Reanudan exportaciones de ganado bovino de mexicano a Estados Unidos

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (AGRICULTURA) informó que México ha exportado 108 mil 175 cabezas de ganado bovino a Estados Unidos desde el 24 de agosto de 2026, como parte de la reapertura gradual de la frontera para el comercio de animales en pie, luego de la suspensión temporal aplicada por la presencia del gusano barrenador del ganado (GBG).

Los envíos se han realizado a través de las estaciones cuarentenarias autorizadas de Agua Prieta, Sonora, así como de San Jerónimo y Puerto Palomas, en Chihuahua. De acuerdo con los registros del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), 64 mil 997 animales proceden de ranchos sonorenses y 43 mil 178 de unidades de producción chihuahuenses.

Del total exportado, 90 mil 523 ejemplares corresponden a becerros, equivalentes al 83.7 por ciento, mientras que las 17 mil 652 cabezas restantes son vaquillas, que representan el 16.3 por ciento.

Protocolos sanitarios

AGRICULTURA señaló que la recuperación del flujo comercial responde al cumplimiento de las medidas sanitarias establecidas entre el Senasica y el Servicio de Inspección Sanitaria de Animales y Plantas del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (APHIS-USDA).

Los protocolos buscan comprobar que los bovinos estén libres de plagas y enfermedades sujetas a control cuarentenario, entre ellas tuberculosis bovina, brucelosis, garrapata Boophilus spp. y gusano barrenador del ganado.

La suspensión de las exportaciones en 2025 ocurrió después de la llegada del GBG a territorio mexicano procedente de Centroamérica. Ante ese escenario, ambos países trabajaron en un esquema zoosanitario conjunto para reducir el riesgo de propagación de la plaga hacia el norte del continente.

Como parte de las medidas de control, el Senasica supervisa y certifica la trazabilidad del ganado desde su nacimiento hasta su comercialización. Además, en coordinación con autoridades estadounidenses, se reforzó la dispersión de moscas estériles del gusano barrenador en la zona fronteriza y las acciones para contener la plaga.

De manera paralela, la dependencia federal, junto con comités pecuarios, asociaciones ganaderas y gobiernos estatales, mantiene brigadas encargadas de realizar revisiones sanitarias en las unidades de producción.

Ganado devuelto

La revisión también se lleva a cabo cuando los animales llegan a las estaciones cuarentenarias. El personal del Senasica verifica que los bovinos no presenten gusaneras ni heridas recientes que puedan representar un riesgo sanitario.

Cuando se detecta alguna lesión, el ejemplar es separado del lote y enviado de regreso a su rancho de origen para recibir atención. De acuerdo con la Secretaría de Agricultura, este procedimiento ha permitido que únicamente el 1.5 por ciento de los animales presentados para exportación haya sido retornado a sus unidades de producción.

La dependencia, encabezada por Columba Jazmín López Gutiérrez, sostuvo que estos controles buscan garantizar que el ganado que ingresa a Estados Unidos cumpla con las condiciones sanitarias establecidas para evitar la propagación del gusano barrenador.

La reapertura de la frontera se acordó de manera escalonada entre los gobiernos de México y Estados Unidos durante el segundo semestre de 2026. Agua Prieta fue la primera estación en reanudar operaciones, el 24 de agosto; posteriormente se autorizó San Jerónimo, el 24 de septiembre, y Puerto Palomas, el 26 de octubre.

La siguiente etapa está prevista para finales de noviembre, cuando se espera reactivar las exportaciones a través de la estación cuarentenaria de Nogales, Sonora, con lo que se ampliarán los puntos habilitados para el envío de ganado mexicano hacia el mercado estadounidense.