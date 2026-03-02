Solicitará Senado a Cancillería información sobre connacionales en Medio Oriente

El Senado solicitará información a la cancillería (Graciela López Herrera)

El senado solicitará a la Secretaría de Relaciones Exteriores un informe sobre los connacionales que no han podido salir de los países afectados en medio oriente por el conflicto armado entre Estados Unidos e Israel en contra de Irán.

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ignacio Mier, informó que este martes se formalizará la solicitud a la cancillería para que les informe sobre la situación de los mexicanos que radican o se encuentran de viaje por medio oriente y quedaron en medio de esta conflagración en Medio Oriente.

“Solicitaremos toda la información a la Secretaría de Relaciones Exteriores para poder en su caso, evaluar y analizar…”

A su vez, el coordinador del PRI en el Senado, Manuel Añorve Baños, también solicitó a la Secretaría de Relaciones Exteriores que informe al Senado de la República cuál es el avance de la crisis que se está viviendo con nuestros connacionales que están varados en Dubai, y Jerusalem.

“Hay y mucho pánico…”, alertó

Movimiento Ciudadano, también llamó a las autoridades federales a presentar un análisis sobre el impacto que tendrá en la economía el incremento de los precios de los hidrocarburos.

“No podemos obviar que hay una situación de incertidumbre, de crisis que puede afectar sobre todo la cuestión energética, gas natural, gasolina y lo que ya ha ocurrido en las últimas horas en Estados Unidos, dicen los expertos que esta alza en los precios será momentánea y que una vez que el conflicto vaya bajando de intensidad los precios volverán a su estado regular”, aseveró el coordinador de MC en el Senado, Clemente Castañeda

La petición fue respaldada por Acción Nacional quien consideró que sería indispensable que el Senado de la República fijara posición sobre este acontecimiento que tiene repercusiones en todo el mundo, mucho más allá de medio oriente.

“Lo estamos viendo ahora mismo con el precio el petróleo que está por las nubes justamente a raíz de esta invasión de Estados Unidos y de Israel a Irán, es una exigencia que el Senado de la República fije una posición”, estableció