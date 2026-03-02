STPS implementará registro electrónico para vigilar jornada de 40 horas

El secretario del Trabajo y Prevención Social, Marath Bolaños (Galo Cañas Rodríguez)

El secretario del Trabajo y Prevención Social, Marath Bolaños, informó este lunes que la dependencia implementará un registro electrónico obligatorio para vigilar el cumplimiento de la jornada de 40 horas.

“Establecer un registro electrónico que ya se implementa en muchos centros de trabajo, pero lo que queremos es que esto sea una realidad para que con ello podamos fortalecer la inspección, en caso de regular y revisar la vigilancia y cumplimiento de las jornadas de trabajo con ahora los máximos legales”, expresó desde la Mañanera del Palacio Nacional.

Asimismo, comentó que el nuevo esquema permitirá supervisar tanto el tiempo ordinario como el extraordinario, en el marco de la reducción gradual que llevará la jornada laboral a 40 horas semanales en 2030.

“Y ahora corresponderá a la Secretaría también dar las características de la implementación sobre las disposiciones que regularán este registro”, enfatizó.

Bolaños anunció que la reforma constitucional que reduce la semana laboral de 48 a 40 horas será promulgada el martes mediante su publicación en el Diario Oficial de la Federación, tras su aprobación unánime en la Cámara de Diputados, el Senado y el aval de 24 Congresos locales.

Igualmente, expuso que, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, el 36.1% de los trabajadores ya labora 40 horas o menos, mientras que el 63.9% supera ese horario.

Un 41% trabaja entre 41 y 48 horas semanales, 13% entre 49 y 57 y 9.8% más de 58 horas.

El titular de la dependencia puntualizó que la reforma establece que las horas extraordinarias comenzarán a contabilizarse a partir de la hora 41 y fija por primera vez un tope máximo de 4 horas triples, además de mantener 9 horas dobles, con lo que la jornada máxima total será de 56 horas semanales.

“Con los cambios se prohíbe el trabajo extraordinario para menores de edad”, finalizó.