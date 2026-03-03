Agricultura: La Transición agroecológica aumenta en 25% el rendimiento del maíz

Se logró una disminución del 21 por ciento en costos de producción de maíz

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Agricultura) reportó rendimientos del 25 por ciento de cultivo de maíz en 25 estados, durante el 2025.

Cerca de 107 mil productores y productoras de maíz organizados en 2 mil 980 Escuelas de Campo (ECAs) al realizar su informe reportaron una reducción del 6.5 por ciento en costos anuales de producción, y una disminución del 14 por ciento de inversión destinada al uso de agroquímicos.

El incremento en el rendimiento y la disminución de costos lograrón una disminución del 21 por ciento en el costo de producción de la tonelada del grano.

Por otro lado los estados de Campeche, Chiapas, Colima, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas obtuvieron una mayor productividad.

El refuerzo para la preservación y mejoramiento de los maíces nativos —variedades domesticadas, cultivadas y conservadas por pueblos indígenas y comunidades campesinas en sus lugares de origen— resguardan 51 de las 64 razas de maíz.

Asimismo, la producción de más de 40 toneladas de semilla de maíces nativos permitirá la distribución de la siembra durante el ciclo agrícola 2026. Acción que fomentará la creación de Indicaciones Geográficas, instrumento legal promovido por el Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas (SNICS)

“Estas variedades representan la mayor diversidad genética de maíz en el mundo. Ante el cambio climático y la expansión más rápida de plagas y enfermedades, es un tesoro invaluable. Los pueblos y comunidades las han conservado durante siglos para beneficio de México y de la humanidad”, resalta el secretario de Agricultura, Julio Berdegué Sacristán.

La presidenta Claudia Sheinbaum mencionó que salvaguardar el maíz en su centro de origen es defender el derecho constitucional a una alimentación sana, suficiente y de calidad.

El esfuerzo y rigor científico para la preservación del grano ha sido gracias a la colaboración de 565 técnicos especializados en maíz, certificados en competencias como Diseño de Plan de Transición Agroecológica, Mejoramiento Genético Participativo y la Metodología de Escuelas de Campo.