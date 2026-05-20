Calendario Pensión IMSS 2026: fecha exacta del pago de junio Conoce cuándo depositan la pensión del IMSS de junio (Pexels)

Con el inicio de junio cada vez más cerca, los jubilados del IMSS se preguntan cuándo será el próximo pago de la pensión y si este se adelantará o retrasará; conoce qué día depositan la pensión del IMSS de junio.

En esta ocasión, el depósito de junio de la pensión para los derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) no se retrasará, por lo que aquí te decimos cuál es la fecha exacta de pago.

Calendario del IMSS: ¿Qué día depositan la pensión de junio 2026?

El pago de la pensión del IMSS de junio para jubilados y pensionados se realizará el lunes 1 de junio, según lo indicado por el calendario oficial de pago de pensiones 2026 del IMSS.

Esto debido a que los pagos de la pensión del IMSS únicamente se realizan en días hábiles, por lo que, al caer el 1 de junio en lunes, el depósito de la pensión no sufrirá algún retraso.

Calendario oficial de pagos de la pensión IMSS para los próximos meses

Con el objetivo de que las personas jubiladas puedan prever sus gastos, el IMSS ha compartido su calendario de pagos 2026 para quienes reciben su pensión en esta institución médica; por lo que aquí te compartimos cuáles son los depósitos que restan en este año:

Julio: 1 de julio

1 de julio Agosto: 3 de agosto

3 de agosto Septiembre: 1 de septiembre

1 de septiembre Octubre: 1 de octubre

1 de octubre Noviembre: 2 de noviembre

2 de noviembre Diciembre: 1 de diciembre

¿Qué pensionados reciben un aumento en la pensión del IMSS en junio?

Los pensionados que recibirán un aumento en su pensión en junio son aquellos que se encuentran pensionados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) por Cesantía en Edad Avanzada o Vejez bajo el amparo del Régimen de 1973 y hayan solicitado asignaciones familiares.

Esto se debe a que las asignaciones familiares permiten incrementar el pago de la pensión por concepto de carga familiar, mientras que el porcentaje del incremento variará según el familiar que dependa económicamente de ti.