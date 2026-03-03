Alicia Bárcena supervisa la Misión del Proyecto Cuenca Balsas

La secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena Ibarra (Daniel Augusto)

La secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena Ibarra estuvo presenta para supervisar la Misión del Proyecto Cuenca Balsas y el Programa General Lázaro Cárdenas del Río, iniciativa enfocada en el desarrollo socioeconómico de la Cuenca del Río Balsas.

“Quiero agradecer a todos el gran compromiso y determinación que yo veo en este Plan General Lázaro Cárdenas del Río y participar en esta misión de supervisión de este Proyecto Cuenca Balsas, reduciendo la vulnerabilidad climática en las emisiones mediante medios de vida sostenible”, indicó Bárcena Ibarra.

“Esta misión de supervisión creo que nos impulsará a seguir construyendo lo que se está buscando, verdad, que realmente no solamente se trata de una política social, sino de estrategias prioritarias para subsanar una deuda histórica en esta región que tiene el Estado Mexicano con las comunidades más marginadas del país y, por eso, se trata de articular el trabajo desde nuestras respectivas trincheras en favor de la justicia para cerrar brechas que profundizaron la desigualdad durante tantos años en estos territorios”, agregó.

Asimismo, comentó que este plan representa una oportunidad “histórica” que honra el legado de Lázaro Cárdenas del Río “quien dedicó gran parte de su vida al desarrollo de estos pueblos”.

“Este Plan cuenta con diversas vertientes, se trata de una visión integral que coloca en el centro acciones de política pública para el bienestar de las personas, tiene un enfoque territorial, busca mejorar de manera articulada las condiciones sociales, económicas, culturales y ambientales de cada comunidad y contempla, creo, acciones de gran coordinación interinstitucional”, manifestó.

La titular de Medio Ambiente dijo que la dependencia tiene una visión multisectorial: “creo que estamos ante una enorme oportunidad y, por supuesto, para el sector ambiental, para nosotros es un plan que materializa en verdad una visión de cuenca, una iniciativa con resultados concretos, con nuevos modelos de desarrollo, por ejemplo, como el caso de la adaptación al cambio climático, mitigación al cambio climático, estamos urgidos de encontrar realmente maneras de lograrlo y de restaurar ecosistemas degradados”.

Destacó que con la inversión de 1,700 millones de pesos, se fomentan medios de vida sostenible en comunidades vulnerables.

Igualmente, agradeció al Gobierno mexicano el compromiso con la conservación, restauración, el manejo responsable de los recursos naturales en beneficio de estas comunidades y en particular de los pueblos originarios.

Alicia Bárcena finalizó expresando que el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) es un organismo que le gusta ir a las comunidades y ver directamente lo que está pasando en el terreno.

“Espero que vean realmente las acciones que se han desarrollado en esta, yo diría, proyecto tan emblemático para México; porque sí, el Fondo FIDA y el Fondo Verde para el Clima, ambos son fondos que son de gran importancia para fortalecer nuestras instituciones y poder trabajar juntos y juntas”, concluyó.