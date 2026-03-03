Avanza la emisión de licencias digitales para el Personal Técnico Aeronáutico

Las licencias digitales de la autoridad aeronáutica

La iniciativa del pasado 22 de enero, impulsada por la Secretaría Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), a través de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) puso en marcha la emisión de licencias digitales para el personal técnico aeronáutico.

Las licencias digitales son un recursos adicional en meteria de acréditación ante la autoridad aeronáutica, y va dirigida a pilotos aviadores, sobrecargos, mecánicos de mantenimiento, controladores de tránsito aéreo, despachadores, oficiales de operaciones e instructores de tierra.

La licencia digital es complemento del formato físico y ambas tendrán validez oficial, además ofrecerá revalidación a quienes deseen habilitar su formato digital para la agilización de trámites.

La AFAC destacó el compromiso del Gobierno de México hacia la trasformación dígital en el ámbito aeronaútico. A su vez, la ciudadanía podrá consultar la información relacionada con la emision de la licencia digital en el sitió oficial de la AFAC en: www.gob.mx/afac