INER El Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER), realizó el Primer Curso-Taller Internacional de Enfermedad Oclusiva Aortoilíaca, al cual asistieron 30 profesionales de distintas instituciones médicas del país, en donde realizaron simulacros y prácticas de reconstrucción vascular robótica

El Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) “Ismael Cosío Villegas” (INER) realizó el Primer Curso-Taller Internacional de Enfermedad Oclusiva Aortoilíaca, enfocado a especializar a profesionales de la salud en la reconstrucción vascular mediante cirugía robótica.

La doctora angióloga y cirujana vascular adscrita a la Subdirección de Cirugía del INER, Lizeth Luna Vargas, explicó que la enfermedad oclusiva aortoilíaca se produce cuando se obstruye el flujo sanguíneo en la aorta abdominal o las arterias ilíacas, lo que dificulta la circulación hacia las piernas.

Esta tecnología permite realizar procedimientos de reconstrucción vascular mediante pequeñas incisiones y ofrece posibles beneficios, como menor dolor después de la cirugía y reducción de la estancia hospitalaria, dependiendo de las condiciones de cada paciente.

Ante ello, en el taller, se realizaron prácticas de simulación y de reconstrucción vascular robótica, con la participación de un especialista de República Checa.

Este padecimiento se relaciona principalmente con antecedentes de tabaquismo y puede presentar mayores complicaciones en personas con diabetes mellitus tipo 2, y en etapas avanzadas puede ocasionar lesiones que no cicatrizan y, en algunos casos, amputaciones.

Ante ello, la importancia de identificar oportunamente esta enfermedad, particularmente en pacientes con antecedentes de consumo de tabaco y otros factores de riesgo cardiovascular.

El INER, dijo, cuenta con infraestructura para realizar procedimientos endovasculares mínimamente invasivos y cirugía vascular abierta.

Además, trabaja en el desarrollo de un programa de cirugía robótica vascular, a partir de la experiencia institucional en cirugía robótica torácica.

El curso reunió a 30 profesionales de instituciones como el Instituto Nacional de Cardiología “Ignacio Chávez”, el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán”, el Hospital Juárez de México y el Centro Médico Nacional La Raza.

Durante tres días, los participantes asistieron a sesiones teóricas sobre indicaciones y alternativas de tratamiento, ejercicios de simulación para familiarizarse con la consola del sistema quirúrgico Da Vinci y prácticas de reconstrucción vascular en quirófano con prótesis aórticas de silicona.

En el encuentro se contó con la participación del especialista Petr Štádler, de República Checa, quien compartió su experiencia en cirugía vascular robótica y dirigió los ejercicios prácticos.

El curso incorporó entrenamiento en anastomosis vasculares robóticas, procedimiento que consiste en unir vasos sanguíneos mediante tecnología robótica.

La especialista señaló que el desarrollo de estas técnicas requiere formación progresiva y supervisada, así como preparación del personal médico para garantizar la seguridad de los pacientes.