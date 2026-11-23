Senado de la Republica (Eneas)

El Senado de la República expresó sus condolencias a los familiares de los cuatro elementos del Ejército Mexicano que perdieron la vida durante un operativo federal realizado en Guasave, Sinaloa, donde también resultaron heridos diez militares.

La presidenta de la Comisión de Defensa Nacional del Senado, Mariela Gutiérrez Escalante, manifestó su solidaridad con las familias de los elementos fallecidos y deseó una pronta recuperación a los militares que resultaron lesionados durante los enfrentamientos.

A través de un mensaje, la legisladora reconoció la participación de los integrantes de las Fuerzas Armadas en el operativo y destacó su compromiso con la seguridad del país.

“Reconozco la valentía, el compromiso y la entrega de quienes participaron en este operativo y sirven a México”, expresó.

Asimismo, reiteró su respeto y reconocimiento al Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y las demás corporaciones de seguridad que participan en las acciones para combatir a los grupos delictivos.

“Mi respeto, reconocimiento y solidaridad con nuestras Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional y las demás corporaciones de seguridad que se juegan la vida por un México diferente”, añadió.

Por su parte, el presidente del Senado de la República, Higinio Martínez Miranda, también expresó su respaldo a las Fuerzas Armadas y a las instituciones de seguridad pública, luego de los enfrentamientos registrados en territorio sinaloense.

El legislador reconoció la labor de los integrantes del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y las distintas corporaciones de seguridad que, dijo, arriesgan su vida con responsabilidad, valentía y compromiso para proteger la tranquilidad de las familias mexicanas.

De igual manera, manifestó su más sentido pésame y solidaridad con los familiares y amigos de los cuatro militares que perdieron la vida durante el operativo.

Martínez Miranda también respaldó la decisión de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, de mantener las acciones encaminadas a defender la seguridad de la población, al considerar que estos esfuerzos son fundamentales para alcanzar la paz en el país.