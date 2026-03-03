Entregan más de mil 151 mdp del incentivo al maíz blanco del ciclo Primavera - Verano 2025

Maíz blanco

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Agricultura) informó que durante la primera semana se entregaron mil 151 millones 432 mil 738 pesos a productoras y productores de maíz blanco, correspondiente al incentivo del ciclo Primavera-Verano 2025, en los estados de Campeche, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Querétaro y Tlaxcala.

Por lo tanto, fueron 22 mil 516 las beneficiarias y beneficiarios que recibieron el apoyo en sus cuentas bancarias, de manera ágil y sin intermediarios.

Al corte del fin de semana, más de 28 mil agricultoras y agricultores asistieron a las ventanillas y bodegas para solicitar el apoyo monetario que consiste en 800 pesos por tonelada del grano básico, aportado por la federación, el cual se complementa con 150 pesos por tonelada otorgados por cada gobierno estatal.

La dependencia hizo un llamado a las agricultoras y agricultores que aún no hayan acudido a verificar su estatus de pago, aún pueden hacerlo en las 203 ventanillas que se mantienen abiertas, las cuales están ubicadas en bodegas, distritos de Desarrollo Rural (DDR), Centros de Apoyo al Desarrollo Rural (CADER) u Oficinas de Representación de Agricultura. Es importante que acudan a la misma bodega u oficina en donde realizaron el prerregistro, con su ticket de báscula y su Clabe interbancaria.

Este proceso continuará hasta cumplir la dispersión de la totalidad de los apoyos en los próximos días.

Por otro lado, la dependencia comunicó que inició el proceso para que las y los productores de maíz amarillo de los estados de Chihuahua y Tamaulipas también reciban un apoyo federal de 600 pesos por tonelada del grano, y de 150 pesos por parte de los gobiernos estatales, correspondiente al ciclo Primavera-Verano 2025.

