La SRE informa que 121 connacionales han sido evacuados por rutas terrestres desde Medio Oriente

La SRE informa que 121 connacionales ha sido evacuados por rutas terrestres desde Medio Oriente

La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que hasta el momento se tiene registro de 121 connacionales que han sido evacuados por rutas terrestres seguras desde Irán, Israel, Jordania, Líbano y Qatar debido a la tensa situación en Medio Oriente.

De acuerdo con la dependencia este número irá en aumento pues ya hay más personas que se encuentran programas para salir con apoyo y gestiones de las embajadas nacionales que continúan analizando con cuidado cada situación en lo particular, para asegurar que los corredores de evacuación establecidos operen con seguridad, así como otras posibles alternativas.

Se precisó que las embajadas de México en la región continúan operando en estado de alerta y en contacto permanente las y los mexicanos en la región y que ninguno ha resultado herido hasta el momento.

La Secretaría de Relaciones Exteriores reconoce la importante labor que realizan las y los diplomáticos desplegados en zonas de alta complejidad, ya que su profesionalismo y vocación de servicio han sido determinantes en las labores de asistencia y protección que realizan.

La Cancillería permanece atenta y reitera los números telefónicos de atención consular o emergencias:

Embajada en Irán

☎️ +989121224463

Embajada en Israel

☎️ 054-316-6717

Embajada en Jordania

☎️ 0778 00 0494

Embajada en Qatar

☎️ 3363 4450

Embajada en Arabia Saudita

☎️ +966557539374

Embajada en Kuwait

☎️ +965 9401 6333

Embajada en EAU

☎️ 504 54 0273

Embajada en Líbano

☎️ 03 044 598

Oficina de Representación en Palestina

☎️ +972 54 447 0095