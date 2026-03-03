Ley Valeria en México: ¿En qué casos aplicaría y cuáles son las sanciones?

Ley Valeria Aprobada por la Cámara de Diputados, la Ley Valeria combatirá las conductas de ‘stalking’ y acecho como delito autónomo.

La aprobación de la Ley Valeria simboliza otro paso enorme en la lucha de los derechos de la mujer en México, debido a que combatirá el ‘stalking’, término moderno que se le da a las conductas de seguimiento, vigilancia e intimidación.

Aprobada unánimente el pasado 18 de febrero de 2026 por la Cámara de Diputados, la Ley Valeria se ha convertido en una reforma del Código Penal Federal que tipifica el acecho como delito en México, con el propósito de salvaguardar la seguridad y dignidad de las personas que han sufrido el acoso reiterado y la intimidación.

¿Cómo y por qué surge la Ley Valeria?

Esta reforma recibe su nombre por Valeria Macías, una maestra y promotora cultural que sufrió el acoso de uno de sus alumnos durante cinco años sin que ninguna ley pudiera actuar en su defensa, pues la conducta del victimario no estaba tipificada como delito.

De acuerdo con las autoridades de Nueva León, a quienes Valeria acudió, el caso de acecho sería “complicado” de proceder debido a que no había agresiones de por medio, dejando como única herramienta de denuncia las redes sociales.

A través de su cuenta oficial, Valeria se volvió viral al exponer el acoso que vivía prácticamente todos los días, ya que su alumno creaba cuentas falsas y compraba distintos chips de teléfono para contactarla diariamente, lo que llevó al desarrollo de una ley que tipificara el acecho reiterado como un delito autónomo.

¿Cuáles son las sanciones de la Ley Valeria?

El acecho es una de las conductas que más se reproducen en la violencia contra la mujer, caracterizándose por la vigilancia y espionaje de la víctima, el seguimiento constante, la comunicación por diversos medios sin consentimiento de la otra persona, el envío de regalos no deseados, provocando el miedo, la ansiedad y una sensación de peligro en la mujer acosada o, en algunos casos, del hombre acechado.

Debido a la gravedad de esta conducta, se aprobó la Ley Valeria, la cual combate el ‘stalking’ (término moderno que comprende todas las acciones antes mencionadas) y lo tipifica como un delito federal.

Entre las sanciones que la Ley Valeria aplica a los victimarios de esta práctica ilegal, se encuentran:

Dos a cuatro años de prisión.

Hasta 400 días de multa.

En caso de que la víctima sea menor de edad, persona adulta mayor o se encuentre en situación de vulnerabilidad, la pena aumentará; del mismo modo será si existe una relación de poder o confianza entre el agresor y la víctima.

¿En qué tipo de casos aplicará la Ley Valeria?

No, no se trata de una radical prohibición ni del popular “ahora, no puedes ni saludar a una mujer”, dado que la Ley Valeria se centra específicamente en las conductas de acoso, seguimiento e intimidación continua, independientemente de si la víctima de trata de una mujer o un hombre.

Las características esenciales que un caso debe tener para que la Ley Valeria se aplicable, son:

Reiteración: vigilar, perseguir, observar o comunicarse sin consentimiento de la otra parte.

vigilar, perseguir, observar o comunicarse sin consentimiento de la otra parte. Falta de consentimiento: intentar comunicarse reiteradas veces y por diversos medios en contra de los deseos de una persona.

intentar comunicarse reiteradas veces y por diversos medios en contra de los deseos de una persona. Alteración de la vida de la víctima: ansiedad, miedo, modificación de rutinas.

Contrario a la creencia popular, este tipo de leyes que tienen su origen en la lucha feminista por los derechos y la protección de la mujer en México, también salvaguardan la seguridad de los hombres mexicanos al ser una reforma del Código Penal Federal del país.