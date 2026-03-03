Obesidad, un problema de salud que debe atenderse en toda la población

Doctora Leticia Belmont La presidenta de la Academia Mexicana de Pediatría, doctora Leticia Belmont enfatizó que la obesidad esta condición afecta al 75% de la población adulta, 40% de los adolescentes y hasta un 36.6% de los infantes en el país

México atraviesa un grave problema de salud pública, ante los preocupantes niveles de obesidad y sobrepeso que presenta la población, ya que hasta el 75% de los adultos presentan esta condición, aunado al hecho de que el 40% de los adolescentes y el 36.6% de los escolares también viven con este problema, enfatizó la presidenta de la Academia Mexicana de Pediatría, Leticia Belmont.

En este sentido, es importante resaltar que enfermedades como: cardiovasculares, cáncer y diabetes, que son las principales causas de muerte en nuestro país, están estrechamente ligadas al sobrepeso u obesidad.

En el marco de la conmemoración del Día Mundial contra la Obesidad, este miércoles 4 de marzo, la doctora Belmont aseveró que: “por tu salud, quítate un peso de encima”, es una frase ilustrativa que debe exhortar a tomar acciones precisas y evitar que este grave problema de salud siga creciendo.

En este contexto, la especialista resaltó que la población si bien es cierto que percibe a la obesidad como factor de riesgo, no la identifica como una enfermedad, ello, pese a que está reconocida en la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE).

En este sentido, es de suma importancia resaltar que tan sólo en los próximos nueve años, el problema seguirá aumentando, y hacia el año 2035, se estima que más de 4,000 millones de personas en todo el mundo vivirán con este problema de salud, de ahí la importancia de aborda esta situación con seriedad, y en la población infantil podría duplicarse.

Complicaciones de la obesidad

La doctora Leticia Belmont resaltó que la obesidad es una complicación que está prácticamente en todos lados, incluso en comunidades rurales, al tener acceso a bebidas azucaradas y productos ultra procesados, lo que ha incrementando los “ambientes obesogénicos”, reflejo una dieta de mala calidad.

Desde el 2016 se ha propuesto el sobrepeso u obesidad debe denominarse “adiposidad”, para que la gente entienda que se trata de una enfermedad crónica en la que se acumula tejido graso o adiposo en una cantidad mayor a la normal, que genera un estado de inflamación crónica en todos los órganos y un envejecimiento prematuro con múltiples complicaciones de forma temprana, como:

Hígado graso, cáncer, apnea obstructiva del sueño, que son ronquidos y dejar de respirar por segundos, alteraciones ortopédicas, síndrome de ovario poliquístico, es decir, periodos menstruales irregulares y dificultad para embarazarse, pubertad precoz: datos de desarrollo puberal antes de los 8 años en niñas y antes de los 9 años en niños), presión arterial elevada, colesterol y triglicéridos elevados, estados pre diabéticos con resistencia a la insulina, glucosa anormal en el ayuno, intolerancia a la glucosa, hemoglobina glucosilada A1c entre 5.7 y 6.49%), e incluso diabetes mellitus tipo 2, la cual ya puede estar presente desde la adolescencia o incluso la niñez.

Sostuvo que ante el gran número de personas afectadas en nuestro país prácticamente de todas las edades, se deben de dejar de lado los estereotipos y comenzar a fomentar el auto cuidado global, para lograr estilos de vida saludables en toda nuestra población.

La mejor forma de evitar complicaciones, abundó, es comenzar por el autocuidado, para evitar que se presente la enfermedad y con ella sus complicaciones.

La doctora Leticia Belmont, a nombre de la Academia Mexicana de Pediatría al igual que la Secretaria de Salud, llamó a toda la población para revisar peso, estatura y cintura con sus médicos para calcular el grado de sobrepeso u obesidad a través de la determinación del Índice de Masa Corporal (IMC).

Precisó que el IMC en adultos de 25 a 29.9 indica sobrepeso y 30 o más es obesidad, en los niños se busca este valor en gráficas para que de acuerdo a su edad y sexo se establezca si se encuentran en sobrepeso (percentil 85 a 94.9) u obesidad (percentil 95 o más).

Mídete tú mismo y comienza a actuar

En caso de no poder acudir al médico, recomendó, se puede medir la cintura en la parte media entre la última costilla y el huesito en la cadera, “si esta mide la mitad o más de la estatura hay un alto riesgo de presentar ya, complicaciones metabólicas, como ácido úrico, enzimas hepáticas, colesterol, triglicéridos, glucosa, hemoglobina glicosilada o insulina alterada.

La especialista también pidió procurar una alimentación saludable en la que se disminuyan los productos ultra procesados, favorecer lo natural con el consumo de leguminosas, dejar de comer fuera de casa (con un máximo 3 veces al mes), e hidratación con agua natural, respetar horarios de alimentación y de sueño, favorecer un sueño de calidad y cantidad, -dormir al menos 8 horas-, no ver pantallas ni comer 2 horas antes de irse a dormir y no dormir con luces.

Moverse el mayor tiempo posible (no estar sentados o recostados más de 8 horas al día, hacer algún tipo de ejercicio o asegurar al menos 9000 pasos al día, reducir tiempo frente a pantallas a no más de 2 horas y si por trabajo o escuela necesitan más tiempo, pararse cada hora al menos 3-5 min. o caminar 10 minutos después de cada comida.

La doctora Leticia Belmont enfatizó la importancia de procurar una actitud positiva, a fin de procurar una adecuada salud mental, ya que el estrés libera cortisol, una hormona que no permite el buen trabajo de la insulina y ello permite una mayor acumulación de grasa y alteraciones metabólicas.

Estrés impacta en una dieta sana

Señaló que ha quedado demostrado que el estrés puede tener un impacto negativo en una dieta sana, de ahí la importancia de acudir con psicólogo o psiquiatra para procurar una adecuada salud mental, mejorar la comunicación en familia o entorno social, hacer el ejercicio o cosas que nos agraden.