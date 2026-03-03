Por voto de 22 congresos estatales, se declara constitucional jornada de 40 horas

Frente Nacional por las 40 horas (Mario Jasso)

La Cámara de Diputados declaró constitucional la reforma que reduce la jornada laboral de 48 a 40 horas en México, luego de que 22 congresos estatales emitieran votos a favor de la iniciativa que ya había sido aprobada por senadores y diputados.

La reforma fue enviada a Cámara alta, así lo anunció la presidenta de la Cámara baja del Congreso, Kenia López:

“El Congreso de la Unión, en uso de su facultad que le confiere el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y previa aprobación de la mayoría de las honorables legislaturas de los estados y de la Ciudad de México, declara reformadas las fracciones IV y XI del Apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reducción de la jornada laboral”.

para su oficialización aún falta que el Senado apruebe esta misma declaratoria de constitucionalidad y que se publique en el Diario Oficial de la Federación, luego la reforma entrará en vigor al día siguiente y el Congreso tendrá 90 días para emitir las leyes secundarias.

Los congresos estatales que aprobaron la reforma fueron: Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Guanajuato, Hidalgo, México, Michoacán, Morelos, Oaxaca.

Así como las legislaturas de Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas y de la capital Ciudad de México.