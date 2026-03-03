Profeco convoca a revisión a mil 120 vehículos de Ford

Convocatoria de Ford para revisión de vehículos

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) participará junto con Ford Motor Company para la revisión de mil 120 vehículos de los modelos Explorer de 2020 a 2022, Bronco Sport de 2021 a 2023, Edge 2021, Transit 2022 y Transit 2023.

Explorer (2020-2022) se incluye en el listado debido a la posibilidad de que un tornillo de montaje del eje trasero se fracture durante la aceleración del vehículo; lo que provocaría un ruido intenso y vibración. Si el tornillo se rompiera, las flechas y semiflechas podrían desconectarse generando pérdida de potencia de avance en el auto y torsion de la transmición de las ruedas traseras, necesaria para evitar su desplazamiento al momento de frenar.

El modelo Bronco Sport (2021-2023) tiene probabilidad de que un inyector de combustible de alta presión se agriete, generando un evento térmico debajo de cofre.

Respecto al modelo Edge 2021, emite un mensaje indicando “cámara no está disponible” reduciendo la visión del conductor.

Para los modelos Transit 2022 y Transit 2023, los controles de sistema desempañante podría dejar de funcionar bajo ciertas condiciones disminuyendo la visión.

Ford Motor Company inspeccionará los vehículos y relizará actualizaciones de software necesarias, sin costo para las personas afectadas y de manera indefinida.

Los medios de contacto pueden ser a tráves de su página web oficial https://www.ford.mx/, a su correo atnclien@ford.com, al número telefónico 800 7138 466 y a la liga directa de llamados https://www.ford.mx/mi-ford/llamado-revision/.