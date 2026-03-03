PT sobre reforma electoral: no apoyaremos una regresión democrática; sin marcha atrás

El coordinador de Morena en el Senado , Ignacio Mier dialoga con sus homólogos del PVEM y PT, Manuel Velasco y Alberto Anaya.

Con las presiones y cabildeo del régimen en marcha para “convencerlos” de respaldar la reforma electoral, el Partido del Trabajo recalcó que no aprobará nada que signifique un retroceso para el proceso democrático de nuestro país y consideró que será el tiempo el que determine si habrá un costo o no para el partido por disentir de la polémica iniciativa presidencial en materia de plurinominales así como los recortes al INE y partidos.

“El pueblo de México es un pueblo sabio…”, confió la vicecoordinadora del PT en el Senado, Geovanna Bañuelos

Sostuvo que “no se echarán para atrás” en esta postura pues actuarán con responsabilidad para defender sus posiciones.

“No, nunca lo hemos hecho y no lo haremos nunca. No tenemos por qué echarnos para atrás. Nosotros somos serios y responsables, (…) , no tenemos nada que esconder y nuestras posiciones las defendemos siempre”, advirtió

--Tendrá un consto para el PT un eventual rechazo a la reforma electoral?

-- No lo sé, yo pienso que eso lo decidirá al tiempo la gente en medida que comprenda no solamente lo que habremos de discutir en futuros días y semanas, sino también la dimensión del impacto de una transformación tan profunda como se pretende se haga en el sistema democrático de nuestro país.

En tanto el dirigente nacional y coordinador del PT e n el Senado, Alberto Anaya dejó en claro que ese partido no apoyará una reforma electoral que implique ningún tipo de regresiones democráticas.

“Vamos a reforma electoral de avanzada, pero no habrá regresiones de ningún tipo…”, advirtió

Sobre un voto en unidad de su bancada en este sentido, el líder petista aseveró que sus compañeros votarán en contra de cualquier cosa que implique una regresión democrática.

50 % PAREJO

En entrevistas por separado, los petistas recalcaron que votarán en contra de aquello que consideren una regresión democrática e incluso reviraron que el recorte a los recursos de los partidos sea igualitario y se establezca en 50 % de disminución parejo a todos.

El senador del PT, Gonzalo Yáñez insistió en que el “piso parejo” para todos los partidos en materia de financiamiento y que sea de 50% el recorte para todos y el otro 50% se reparta de manera igualitaria.

“Esa es la verdadera democracia y en eso estaríamos nosotros completamente de acuerdo”, aseveró

Yáñez insistió en que “sea parejo para todos los partidos, porque además ahorita al ser disparejo las contiendas electorales ya entran desniveladas”.

“Nosotros lo que proponemos es la democracia igualitaria, o sea, estamos de acuerdo, lo ratificamos, en que se reduzca la bolsa financiera que se le otorgan los partidos políticos y al mismo tiempo consideramos necesario la igualdad y la democracia en la distribución de esos recursos”, estableció