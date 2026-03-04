 COMCE: Desempeño de la IED en México se alinea a tendencias internacionales de alto valor agregado

Comce Sergio Contreras, presidente Ejecutivo del COMCE señaló que la IED registrada en 2025, confirma la confianza en México y perfila una ruta de especialización hacia actividades intensivas en conocimiento y tecnología (La Crónica de Hoy)

El desempeño de la Inversión Extranjera Directa en 2025, registró un total de 40,871 millones de dólares, lo cual confirma la confianza estructural de los inversionistas en México y abre una ventana de oportunidad clara para consolidar al país como destino estratégico en sectores de alto valor tecnológico, como centros de datos y semiconductores.

Así lo señaló, Sergio E. Contreras Pérez, Presidente Ejecutivo del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (COMCE), quien subrayó que la IED registrada durante el año pasado en nuestro país, confirma la confianza en México y perfila una ruta de especialización hacia actividades intensivas en conocimiento y tecnología. Convertir estas tendencias globales en inversión productiva en territorio nacional representa una oportunidad concreta para impulsar crecimiento, innovación y mayor valor agregado en 2026”, externó

Refirió además, que con base en información de la Secretaría de Economía, Estados Unidos se mantuvo como el principal inversionista, con 15,877 millones de dólares, equivalentes al 38.8% del total, seguido de España, con 4,431 millones (10.8%); Canadá, con 3,323 millones (8.1%); Países Bajos, con 2,387 millones (5.8%); y Japón, con 2,293 millones (5.6%).

Contreras Pérez señaló que el origen del capital muestra una diversificación progresiva, ya que “países como Australia, Francia, Italia, Suecia, Suiza y Singapur incrementaron su participación en nuestro país, duplicando o incluso cuadruplicando su inversión respecto a 2024”, indicó.

En el plano internacional, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) destacó que los flujos globales de IED crecieron 14% en 2025, tras dos años de contracción, centrándose sobre todo en industrias intensivas en capital.

En el caso del sector de comunicaciones —integrado principalmente por centros de datos— encabezó la captación mundial de nuevos proyectos de inversión, con anuncios globales por 320 mil millones de dólares, equivalentes a uno de cada tres dólares en ese rubro.

Además, los proyectos transfronterizos de semiconductores alcanzaron 138 mil millones de dólares, también en niveles récord.

Ante ello, el presidente ejecutivo del COMCE enfatizó que esa tendencia “confirma que la expansión de la infraestructura digital y el desarrollo de tecnologías vinculadas a la inteligencia artificial están redefiniendo el mapa global de la inversión. México cuenta con condiciones para insertarse de forma estratégica en esta nueva etapa”, afirmó.

En el ámbito nacional, datos del tercer trimestre de 2025 revelan que México recibió 184 millones de dólares de Inversión Extranjera Directa en centros de datos, la cifra más alta registrada, siendo hasta un 97% de esta inversión procedente de Estados Unidos.

La tendencia global en infraestructura digital y semiconductores, abundó, plantea una agenda clara hacia 2026 “fortalecer la disponibilidad energética, ampliar la infraestructura digital, formar talento especializado y consolidar encadenamientos productivos resultará determinante para atraer proyectos de mayor escala y contenido tecnológico”, estableció.