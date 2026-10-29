Detienen a secretaria del Bienestar de Uruapan por encubrimiento en asesinato de Carlos Manzo

Detenida Alejandra Vargas Rauda. (Especial)

Fue detenida Alejandra Vargas Rauda, secretaria del Bienestar de Uruapan, Michoacán, por presunto encubrimiento en el asesinato de Carlos Manzo.

La Fiscalía de Michoacán, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública, realizó la captura durante un operativo en el fraccionamiento Infonavit Balcones.

Vargas Rauda es señalada por su probable responsabilidad en el delito de encubrimiento por favorecimiento.

La secretaria es madre de “El Macas”, exjefe de escoltas del edil fallecido y tía de “El Vikingo”, personajes clave vinculados a una red de infiltración del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Previamente, la Fiscalía había solicitado a la secretaria su comparecencia ante el Ministerio Público. La mujer no se había presentado a declarar, aún cuando se giraron tres citatorios y le aplicaron una multa.