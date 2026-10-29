Con 40 años de experiencia en el IMSS, asume el reto de cumplir con la “estrategia 12 acciones en 120 días”

Dr Jorge Experiencia y suma de esfuerzos con sus compañeros de trabajo, es de lo que echará mano el doctor Jorge Martínez, titular del IMSS Estado de México Oriente, para alcanzar los objetivos de la estrategia "12 acciones en 120 días", anunciada por la presidenta Claudia Sheinbaum

El doctor Jorge Martínez Torres, titular del IMSS Estado de México Oriente enfatiza que para cumplir con los objetivos de la recién anunciada “Estrategia 12 acciones en 120 días”, el mejor activo son los trabajadores del instituto y la suma de esfuerzos y voluntades, en favor de los propios trabajadores y su derechohabiencia.

La vocación de servicio, lo ha llevado a cumplir 40 años de labor en diferentes cargos en el Instituto del Seguro Social (IMSS), a donde llegó a trabajar cuando tenía 26 años. Hoy el doctor Martínez Torres asume el compromiso de cumplir con dichos objetivos –anunciados por la presidenta Claudia Sheinbaum y el director general del Seguro Social, Zoé Robledo-, y dar buenos resultados, insisten en favor, tanto de los trabajadores como para los más de cinco millones de derechohabientes del IMSS Estado de México Oriente.

En entrevista con Crónica, el galeno advierte que desde que llegó a su nueva encomienda en abril pasado, se dio a la tarea de visitar clínicas y hospitales, conversar con directores de hospitales, personal médico, de enfermería y derechohabiencia, para conocer sus inquietudes y necesidades.

Ello, porque sabe que “el principal recurso del Seguro Social es su capital humano. Nuestro personal operativo está formado y capacitado para dar una adecuada atención médica”.

“Visitamos todos los hospitales, piso por piso, escuchando a los compañeros en sus necesidades y problemáticas para atenderlas en la medida de lo posible, en tiempo y forma”.

IMSS EDOMEX OTE Porque sabe que cualquier lugar es bueno para dialogar con sus colegas y conocer sus necesidades e inquietudes, el doctor Jorge Martínez, acude a hospitales en visitas programadas o sorpresa, para escucharlos

ATENCIÓN A MÁS DE CINCO MILLONES DE DERECHOHABIENTES

Ello, porque sabe de la importancia de la delegación a su cargo, que atiende a más de cinco millones de derechohabientes, a través de 45 Unidades de Medicina Familiar y 11 hospitales generales de zona y regionales, tres subdelegaciones que en conjunto al año brindan un millón 200 mil consultas de especialidades, ocho millones de consultas de medicina familiar y más de 83 mil cirugías.

IMSS edomex oriente Doctor Jorge Martínez Torres, titular del IMSS Estado de México Oriente, externa su confianza en que la gran familia IMSS de aquella delegación logrará alcanzar los objetivos de la estrategia "12 acciones en 120 días"

LAS PRIMERAS ACCIONES

Esa capacidad instalada y el capital humano con el que se cuenta, ha permitido brindar una gran cantidad de consultas, cirugías y diversas jornadas de atención médica “que ya tenemos establecidas y vamos a dar cumplimiento a las 12 acciones que nos corresponden”, y ya se comenzó, precisa, con el aumento salarial del 8% a 26,068 trabajadores en activo y a 19,500 jubilados.

Además, ya se trabaja en la contratación de 97 médicos en especialidades como: endocrinología, neumología, cirujanos generales, dermatólogos, médicos internistas, por mencionar algunas, y se promoverá la ocupación de 156 plazas de médicos no familiares en 39 especialidades en noviembre próximo.

Respecto a los equipos de alta tecnología con que se cuenta, resalta: 10 tomógrafos, 17 mastógrafos en seis hospitales, cinco en Unidades de Medicina Familiar, un equipo de resonancia magnética en el Hospital de Tecámac, uno de gama grama y uno más de medicina nuclear en el Hospital General Regional, número 72 en Tlalnepantla y una sala de hemodinamia en el Hospital de Texcoco que permite realizar cirugías de corazón.

Además, contempla dar mantenimiento a diferentes equipos médicos y precisa que en la actualidad se cuenta con 780 monitores de signos vitales, 81 máquinas anestesia, 298 ventiladores para ayudar a la respiración, así como 1,996 camas y 236 camillas en 11 hospitales.

Otro tipo de acciones son la “receta colectiva digital”, para que las enfermeras dejen de estar anotando papel y ganen tiempo para la atención de los pacientes, así como la receta completa, “que ya no venza a la 72 horas”, y la derechohabiencia pueda contar con todos sus medicamentos, así como las agendas abiertas para no interrumpir la atención a los pacientes al cierre de año, (como ocurría en el pasado).

CONOZCO CÓMO SE TRABAJA EN CADA PARTE DE UNA CLÍNICA Y UN HOSPITAL

Con una trayectoria laboral que lo ha llevado de su natal Veracruz a ocupar la jefatura de prestaciones médicas en cuatro delegaciones diferentes: Oaxaca, Nayarit, de vuelta a Veracruz en Xalapa y Orizaba y ahora en la ciudad capital, -en donde ha vivido en diferentes etapas de su vida-, el doctor Jorge Martínez sabe que para lograr resultados y alcanzar objetivos, es importante el diálogo con sus compañeros y dirigentes sindicales.

“Lo que me ayuda mucho es que soy sindicalizado, trabajé en la base, conozco cómo se trabaja en cada parte de una clínica y de un hospital, lo que le corresponde hacer a cada quien”, por lo que, externa su confianza en que de la mano del enorme equipo de colaboradores en la delegación estado de México Oriente lograrán alcanzar los objetivos de la estrategia de los 12 puntos.

Como profesional de la salud, subraya que para la derechohabiencia se hace especial énfasis en la medicina preventiva “que el médico familiar prevenga que el paciente no se nos enferme, porque en función de la edad y sexo son las enfermedades que tendrá y nosotros debemos ayudar a que esas enfermedades en lugar de que aparezcan a los 40 sea hasta los 50 incluso después, y nosotros tenemos que encargarnos de que ese paciente se mantenga sano, funcional y curado”.

IMSS edomex Para conocer el puso de cada hospital o UMF, el doctor Jorge Martínez, acude en visitas programas o sorpresa para escuchar de viva voz, necesidades e inquietudes de sus compañeros

NO TODO ES TRABAJO, AUNQUE SÍ ES UNA DE SUS PASIONES

Con una jornada laboral que inicia a las 8 de la mañana y concluye 12 horas después, el doctor Martínez Torres se reúne con su cuerpo de gobierno, áreas médicas y coordinadores, revisa el reporte del día anterior, logros, pendientes y los compromisos del día a los que le va dando seguimiento durante la jornada, además se da tiempo para visitar hospitales o unidades médicas.

Pero también atiende a la familia, su otra pasión, y una más, es un ávido lector de la historia universal y la historia de México, en particular la prehispánica y el virreinato y también practica básquetbol, convencido de que “uno tiene que hacer espacio para todo”.

Siempre activo, apasionado de lo que le gusta, siempre en movimiento, el galeno se queda en su oficina, llena de libros, a dar seguimiento a los pendientes, y quizá planear su próxima visita un hospital, comparte: “también hay que salir, no me gusta estar sentado todo el tiempo”.