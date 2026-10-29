Inauguran distribuidor vial en Tlaxcala para agilizar el tránsito

Distribuidor víal en Tlaxcala

Después de varios años de espera, fue inaugurado el distribuidor vial de Santa Ana Chiautempan, una obra de infraestructura que busca mejorar la circulación vehicular en uno de los corredores más transitados de la región y reducir los tiempos de traslado para automovilistas y transportistas.

La obra se ubica sobre la carretera federal 121, conocida como la vía corta Puebla-Pizaco, en su cruce con la avenida Antonio Díaz Varela, donde diariamente circulan alrededor de 54 mil vehículos. Antes de su construcción, los conductores enfrentaban largas filas debido a los semáforos y cruces a nivel, con tiempos de espera de entre 30 y 50 minutos.

El nuevo distribuidor tiene una longitud de 1.2 kilómetros, cuenta con cuatro carriles, dos por cada sentido, y alcanza una altura de 13 metros en su parte más elevada. Para su construcción se destinaron 663 millones de pesos, con el objetivo de facilitar el tránsito de largo recorrido y disminuir los congestionamientos en este punto.

Durante la inauguración se explicó que la obra fue diseñada después de realizar estudios y modelaciones de distintas alternativas para resolver los problemas de circulación en la carretera. El proyecto contempló la construcción de un tercer nivel por encima de un puente que ya existía, sin interrumpir completamente el paso de los vehículos durante los trabajos.

La construcción representó un reto técnico debido a la necesidad de levantar la nueva estructura y realizar adecuaciones en los servicios de la zona. Entre las labores se incluyeron la reubicación de líneas eléctricas y de agua potable, además de la instalación de elementos estructurales para garantizar la estabilidad del distribuidor.

De acuerdo con la información presentada durante el acto, los trabajos generaron alrededor de 2 mil 220 empleos y beneficiarán a más de 73 mil habitantes. También se estima que los usuarios podrán ahorrar hasta 30 minutos por trayecto, lo que favorecerá tanto a quienes se trasladan diariamente como al transporte de mercancías.

La infraestructura tiene importancia para la actividad comercial de Santa Ana Chiautempan, municipio reconocido por sus productos textiles, entre ellos sarapes, toallas y cobertores. La zona recibe visitantes y compradores de diferentes lugares, por lo que una circulación más fluida puede facilitar el acceso a los establecimientos y contribuir al movimiento económico local.

Aunque los cuatro carriles quedaron abiertos a la circulación, se informó que continuarán algunos trabajos en la parte inferior del puente, conocida como bajo puente.

Durante el acto también se destacó la importancia de la ingeniería para atender las necesidades de la población, al señalar que las obras públicas deben combinar el conocimiento técnico con la responsabilidad social.

Con la apertura del distribuidor vial, se busca resolver uno de los puntos de mayor congestión de la región y mejorar la conexión entre Puebla, Tlaxcala y los municipios cercanos. La obra forma parte de un conjunto de proyectos de infraestructura carretera destinados a facilitar la movilidad y fortalecer las actividades económicas del país.